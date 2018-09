Sexolog: - Kvinner kan penetreres uavhengig av sexlyst, men det betyr ikke at det er en god idé

- Det å tvinge seg selv til sex når man egentlig ikke vil, kan være ødeleggende for videre lyst, advarer sexolog og parterapeut Bianca Schmidt.

«Ha sex eller bli skilt.» Det er budskapet fra psykolog Ole Aagaard Olsen, som innstendig oppfordrer par om å ta sexlivet på alvor. Noen ganger må man nemlig bare «gjøre det», sier Olsen, og får støtte av samlivsterapeut Frode Thuen.

Thuen understreker at man aldri skal presse seg til å gjøre noe man ikke vil, men at sex i langvarige parforhold av og til kan sammenlignes med trening, altså noe som er bra for deg og som man av og til må presse seg litt til å gjøre:

- Det blir gjerne bra når man kommer i gang, og så er man veldig fornøyd etterpå, sier Thuen.

De to mannlige psykologen møter imidlertid motstand hos sexolog og parterapeut Bianca Schmidt.

- Dette er et tegn på en forståelse ut fra det maskuline tenningsmønsteret. For en mann kan det ofte være slik at «bare vi kommer i gang, så er det godt å bli ferdig». Vi kvinner må verken ha ereksjon eller synlig lyst på sex, vi kan penetreres uavhengig av sexlyst. Men det betyr ikke at det er en god idé, for det å tvinge seg selv til sex når man egentlig ikke vil, kan være ødeleggende for videre lyst, sier Schmidt.

- Begge psykologene understreker at man aldri skal tvinges til sex, men at, forutsatt at man både har vennskap og kjærlighet i parforhold, så kan man presse seg til sex hvis det egentlig bare handler om at man ikke har så lyst der og da. Hva tenker du om det?



- Jeg er uenig. Det man sier er jo da at så lenge det er kjærlighet og vennskap i forholdet, så skal du tillate deg selv at kroppen din blir pult på? Det tror jeg ikke er en god løsning. Utsetter du kroppen din gjentatte ganger for noe den ikke har lyst til, så kan den rett og slett begynne å forbinde sex med ubehag og ønske å trekke seg unna tilnærmelser.

SEXOLOG: - Det er gjerne ikke selve sexen som er problemet. Når paret først har sex, er den gjerne god, sier Bianca Schimdt.

- Sjelden selve sexen som er problemet



Mens psykolog Olsen i stor grad likestiller det han omtaler som parforholdets tre stolper, vennskap, kjærlighet og sex, mener Schmidt at det er vennskap og kjærlighet som er det aller viktigste.

PSYKOLOG: Ole Aagaard Olsen mener parforholdet ofte faller fra hverandre hvis man ikke har ofte nok sex.

- Gottman Institute, som er det instituttet i verden som har forsket mest på kjærlighet og samliv, har konkludert med at grunnmuren i et kjærlighetsforhold, er vennskapet. Det stemmer at sex ofte er en sentral ingrediens i gode parforhold, men jeg er uenig i at sex er en så viktig måleenhet som Olsen vil ha det til, sier Schmidt, og legger til:

- Hva da med par hvor evnen til sex opphører grunnet sykdom, ereksjonssvikt eller lignende? Betyr det at de ikke lenger har en bærekraftig relasjon? Det er mange måter å vise og dele nærhet, kjærlighet, vennskap og respekt. Penetrasjonssex er en av dem. Det å tenne på hverandre og dele seksuell glede er selvfølgelig positivt, men det bør ikke presses frem.

Schmidt har over 20 års erfaring som parterapeut, og sier at sex ofte er et tema i terapirommet.

- Men det er gjerne ikke selve sexen som er problemet. Når paret først har sex, er den gjerne god. Problemet er heller det emosjonelle rundt sex, som måten man tar initiativ på, samt hvordan initiativet blir mottatt, sier hun.

Ulike tenningsmønster



I sentrum av konflikten mange par har når det gjelder sex, ligger et ulikt tenningsmønster. På generelt grunnlag kan man, ifølge både Schmidt og Thuen, slå fast to ting:

1) Menn og kvinner har ulikt tenningsmønster. Menn er mer visuelle, direkte og forutsigbare i sitt tenningsmønster, altså kan de bli raskt tent hvis de ser noe eller noen de liker eller visualiserer noe som tenner dem. Kvinner, derimot, har et mer flyktig tenningsmønster, og er gjerne avhengig av en stemning som gir følelse av nærhet og trygghet for å få lyst på sex.

Hvis man tilnærmer seg en med et flyktig tenningsmønster for raskt og direkte, kan man få et nei. Et eksempel er at mannen ser på kjæresten sin og synes hun er fin, og sier fra om at han vil ha sex ved å putte hånda under skjorta hennes. For kvinnen, som kanskje er stressa og midt i et gjøremål, kommer tilnærmingen for brått på, slik at hun avviser kjæresten sin.

- Hvis han i stedet sørget for å lage en god stemning først, for eksempel ved å fortelle henne hvor nydelig hun er, få henne til å føle seg elsket, så vil stemningen som åpner henne til sex komme på plass. Dette kan ta litt tid. Kvinner med typiske feminine tenningsmønster tenner sjelden på brå tilnærminger hvis stemningen ikke er på plass, sier Schimdt.

2) Det er som regel mannen som har mest lyst. Her finnes det naturligvis unntak, men på grunn av testosteron og et mer direkte tenningsmønster, er terapeutenes erfaring at det oftest er mannen som klager over for lite sex.

- Ofte er det måten tilnærmingen gjøres på som er problemet, og det er her mange par trenger hjelp. Dette er vondt for begge parter, for det er både vondt å bli avvist og ubehagelig å føle seg presset. Menn opplever gjerne å få en tilknytning og nærhet til partneren via sex, mens kvinner er sydd sammen litt omvendt: Vi trenger å føle kjærlighet og nærhet for å få lyst på sex.

- Utroskap er et tillitsbrudd



Hvis problemene tilknyttet sexlivet blir for store, kan parforholdet være i fare. Thuen medgir at alvorlige problemer i sexlivet kan øke sjansen for utroskap, på samme måte som andre alvorlige problemer i parforholdet kan føre til at en av partene søker seg ut.

- Hvis en av partene går rundt og er seksuelt frustrert, så øker det jo faren og motivasjonen for utroskap. Så er det et helt annet spørsmål hvorvidt det legitimerer og rettferdiggjør utroskap, sier Thuen.

Schmidt understreker at det å være utro, først og fremst er et tillitsbrudd.

- Det er et brudd på avtalen paret har om å være trofaste. Hvis de ikke har blitt enige om et såkalt åpent forhold, da er situasjonen en annen. Da er jo avtalen at de kan ha sex med andre. Men åpne forhold er kompliserte og emosjonelt krevende, så det er på ingen måte for alle.

Lever på sparebluss



Det finnes ulike årsaker bak utroskap.

- Den ene typen utroskap er når noe skjer spontant. Personen har ingen planer om å være utro. Kanskje var man på jobbreise, hadde krangla med kjæresten før man dro og endte til sengs med en annen etter veldig mye alkohol. Disse er ofte utrolig lei seg etterpå og ønsker å reparere og bøte på skaden. På den andre enden av skalaen er de som er notorisk utro, som alltid vil være det og som hele tiden finner på årsaker til å være det, forklarer Schmidt, og fortsetter:

- I midten finner du de som føler de lever på sparebluss når det kommer til kjærlighet og sex hjemme, og som derfor søker ut. Men da handler det gjerne om større og underliggende problem i parforholdet.

For å illustrere poenget sitt, skisserer Schmidt følgende situasjon: Du er i et forhold hvor du vet at partneren din elsker deg, har lyst på deg og tilsynelatende synes at du er fantastisk. Hvis partneren i en periode er sliten og stresset, og derfor ikke har overskudd og lyst på sex, så kan det aksepteres og forstås. Så lenge du er trygg på at partneren din vil ha deg og dere fortsatt kjenner på nærhet og trygghet, så er det de færreste som da vil søke seg ut for å få sex av noen andre.

- Er du utro, er det gjerne andre underliggende behov som ikke blir møtt enn det rene seksuelle behovet. Sørger man for å snakke sammen og diskutere de behovene man har, så tåler de aller fleste parforhold perioder uten mye sex, avslutter Schimdt.

