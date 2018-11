Sexolog advarer mot «kvinnelig Viagra»

- Det blir for enkelt å stappe i kvinnen en pille og håpe hun får lyst på sex, sier sexolog Bianca Schmidt.

Det hviler et tungt ansvar på den lille rosa pillen som nylig ble relansert. Addyi tar nemlig på seg oppdraget om å løse det vanligste seksuelle problemet hos kvinner: Manglende sexlyst.

Relansert etter tre år borte fra markedet, har Addyi så langt møtt mye motstand. Med forholdsvis liten påvist effekt, men til gjengjeld en rekke mulige bivirkninger, er den lille rosa pillen langt fra en favoritt blant sexologer og leger.

- Jeg unner absolutt alle et sunt og godt sexliv, og manglende sexlyst er et svært vanlig problem blant kvinner. Så på mange måter er det en etterlignet pille, men den er ikke nødvendigvis ønsket, sier sexolog Bianca Schimdt til Nettavisen.

ADDYI: Denne pillen skal løse det vanligste seksuelle problemet blant kvinner: Manglende sexlyst.

Ble egentlig utprøvd som antidepressiva



Årsakene til fagmiljøets skepsis til Addyi, er mange. Pillen ble først godkjent av FDA (Food and Drug Administration) i USA i 2015, etter å ha blitt avvist to ganger.

Det var første gang FDA godkjente et legemiddel som skulle behandle manglende sexlyst, en tilstand som på engelsk går under navnet «Hypoactive sexual desire disorder» (HSDD).

Men salget av den lille rosa pillen, tok aldri av. Den var dyr og vanskelig å få tak i - og kritikken mot de rosa pillene haglet.

Det er nemlig vesentlige forskjeller mellom Viagra for menn og Addyi for kvinner. Mens menn kun tar en Viagra-pille når de skal ha sex, må kvinner som bruker Addyi, ta én pille hver dag. Fordi det kan være farlig å drikke alkohol mens man går på Addyi, må man i praksis leve som avholds. I tillegg er det rapportert om flere andre uheldige bivirkninger, som trøtthet, kvalme og svimmelhet.

Addyi inneholder stoffet flibanserin, som øker produksjonen av dopamin (også kalt lykkehormonet) og regulerer produksjonen av serotonin (et stoff kroppen produserer for å overføre nervesignaler).

I utgangspunktet ble pillene utprøvd som antidepressiva, men aldri lansert. En av bivirkningene av stoffet, var imidlertid økt sexlyst. Og slik ble Addyi født, kan man si.

KRITISK: Steinar Madsen i Statens legemiddelverk mener Addyi er et problematisk legemiddel.

- Den påståtte effekten av Addyi, var egentlig en bivirkning. Så ble den lansert som «den kvinnelige Viagra»-pillen, men de har aldri greid å påvise noen særlig sterk effekt. I tillegg har medisinen potensielt flere alvorlige bivirkninger, advarer Steinar Madsen, medisinsk fagdirektør ved Statens legemiddelverk.

Ingen god påvist effekt



Madsen har helt rett i det han sier: Det finnes ingen god påvist effekt av Addyi.

Riktignok viser rapportene så langt at Addyi gir en viss økt sexlyst, men sammenlignet med placeboeffekten, er forskjellen liten. I et av forsøkene var resultatet som følger: De kvinnene som fikk Addyi gikk fra å ha sex 2,8 til 4,5 ganger i måneden, mens de som fikk et placebostoff gikk fra å ha sex 2.7 ganger i måneden til 3,7 ganger i måneden.

- Dette tyder på at man nærmest kunne gitt disse kvinnene hva som helst - og sett en viss effekt, sier Madsen, og legger til:

- Addyi er altså en pille som ikke kan brukes sammen med alkohol, men som har som mål å øke sexlysten. Da er det jo litt uheldig at man ikke man nyte et glass champagne.

Addyi er ikke godkjent for salg i noen europeiske land, og Madsen har ikke tro på at den vil komme til Norge.

- Ingen mirakelkur



Men til tross for motgang og kritikk, ble Addyi altså relansert nå i november. Nå kan pillen kjøpes for en lavere pris på nett.

Selv om pillen ikke er tilgjengelig i Norge, uttrykker sexolog Bianca Schmidt likevel bekymring:

- Det vil jo kanskje være de som kjøper den når de er i utlandet, men her oppfordrer jeg virkelig alle til å tenke seg godt om før de tar i bruk et medikament som egentlig er produsert som antidepressiva. Dette er ingen mirakelkur, men en problematisk kur som kan ha andre effekter enn de du ønsker deg.

FOR ENKELT: - Hvis en kvinne har vært utsatt for pumpe-sex i lang tid, er det rart hun mister lysten? Skal vi da stappe i henne en pille slik at hun får lyst på sex? Det blir for enkelt, mener sexolog Bianca Schmidt.

- «Pumpe-sex» tenner ikke kvinner



Som sexolog, er hun ofte i kontakt med par hvor lystproblematikk står sentralt. Lav eller manglende sexlyst hos kvinner, er et av de vanligste problemene blant etablerte par.

Ifølge en dansk studie fra 2017, øker problemet i takt med forholdets varighet. Den magiske grensen ser ut til å gå ved to år, etter det er det økt risiko for at kvinnens sexlyst faller, viser studien.

- Trenger vi en pille som kan behandle dette problemet?

- Det er klart at det er noe med måten vi er i en relasjon på, som gjør det utfordrende å opprettholde en sexlyst vi synes er tilfredsstillende nok. Når det er sagt, så har jeg ingen tro på at dette kan fikses ved hjelp av én enkelt pille, sier Schmidt.

I stedet for å debattere såkalte «quick fix»-løsninger som det en pille faktisk er, mener hun vi bør se nærmere på følgende:

- Hva er egentlig «nok sex»? Kan det tenkes at vi, i dagens svært seksualiserte samfunn, har et urealistisk syn på hvor mye sex som er bra nok? spør Schimdt, og fortsetter:

- I tillegg bør vi vurdere om det kan være noe med måten sex utøves på i dagens samfunn, som faktisk kveler kvinners sexlyst. Se på pornografi, for eksempel. Det aller meste av pornografi er lagd for å møte et maskulint tenningsmønster - det er visuelt og består i stor grad av «pumpe-sex». Ingenting av det er tennende for et feminint tenningsmønster, som er mye mer flyktig og stemningsbasert.

Å bruke tid på å utvikle en pille som skal øke sexlysten, er å begynne i feil retning, mener Schmidt.

- Hvis en kvinne har vært utsatt for pumpe-sex i lang tid, er det rart hun mister lysten? Skal vi da stappe i henne en pille og håpe hun får lyst på sex? Det blir for enkelt.

Mulige løsninger



Ifølge Schimdt, er lystproblematikk ofte såpass komplisert at det kan ta lang tid å finne løsninger som faktisk fungerer.

- Først og fremst så vil jeg understreke at det er helt naturlig at sexlysten svinger i takt med ulike faser i livet. Det er normalt, og vi må ikke behandle de svingingene som om de var en sykdom.

Det å problematisere disse svingingene, kan nemlig skape større utfordringer enn nødvendig, mener Schimdt.

- La oss for eksempel si at jeg er stresset på grunn av mye jobb og en syk mor, og så går sexlysten min ned. Hvis partneren min da konfronterer meg med det, vil vi kanskje få en konflikt. Etter hvert går jobbstresset over og moren min blir frisk, men konflikten med partneren min går ikke over. Da vedvarer nok den nedsatte sexlysten, og det blir et større problem enn det hadde trengt å være.

For å løse lystproblematikk blant par må man gå inn i hver enkelt situasjon og finne ut hvorfor sexlysten er fraværende, påpeker sexologen.

- Det finnes ikke ett svar på hvordan man får økt sexlyst. Problemet er stort og komplekst, og jeg har ingen tro på at vi noen gang vil finne en pille som kan løse det.

