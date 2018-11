Sexologer om hvem som har ansvaret for utroskap

Nettavisen har snakket med to sexologer om hva som er motivasjonen bak utroskap og hvem som har ansvaret.

Hun debatteres ofte, denne «andre kvinnen», enten det er på internettforum under anonyme navn eller på mørke barer med lave stemmer.

For mens det nærmest er konsensus om at det å være utro mot kjæresten sin er moralsk feil, er det ofte bred uenighet rundt «den andres» ansvar i situasjonen.

Har «den andre», enten det er en mann eller en kvinne, et moralsk ansvar når vedkommende innleder et forhold til en person man vet er i et forhold?

- Når du aktivt går inn og ødelegger et etablert forhold, så har du et moralsk ansvar. Men når det er sagt, så vil jeg si at hovedansvaret ligger hos den som er i et forhold, og som velger å være utro mot sin kjæreste, sier Thomas J. Winther, sexolog og familieterapeut ved helsehuset Villa Frisk i Sarpsborg.

FAMILIETERAPEUT OG SEXOLOG: Thomas Winther.

Ulik motivasjon



Ifølge Winther har folk ulik type motivasjon for å innlede et forhold til en person de vet er opptatt.

Noen søker spenning og begjær, og får et kick av at den de har sex med, har en annen de går hjem til. Disse ønsker seg ikke et forhold, i alle fall ikke i begynnelsen, og ser heller på affæren som en fin ordning hvor begge parter får det de ønsker seg - uten forpliktelser.

- For noen er det kun en ekstra motivasjon at den andre er opptatt. De ønsker seg ikke en fast partner, men vil ha intimitet og nærhet, og da er et slikt forhold ideelt. At det i tillegg er forbudt, gjør det bare ekstra spennende og pirrende.

LES OGSÅ: Sexolog: - Mange menn er utro fordi de ikke tør å avslutte forholdet

Andre handler ut fra forelskelse, attraksjon og et ønske om å kapre den andre. Kanskje har man lenge hatt litt følelser for en gift kollega, og når man da får mulighet til å være intim, så er det vanskelig å takke nei - selv om man vet at vedkommende er opptatt.

- Hvis man er forelsket, så vil nok det å være «den andre» over tid bli vanskelig. Da vil man ønske å være den eneste, ikke den andre, sier Winther.

Så er det noen som kanskje ser på det hele som en slags konkurranse, hvor det å ha sex med en som egentlig «tilhører» en annen, kan føles som en seier. Du får noe som egentlig ikke er ditt, og det kan være en selvtillitsboost.

- For enkelte er det nok en tilbakemelding på at du er attraktiv nok til å få denne personen til sengs. Det kan også gi et ekstra kick.

Alt er lov i krig og kjærlighet



Winther tror motivasjonen bak affæren er med på å bestemme hvorvidt «den andre» går rundt med dårlig samvittighet for å ha innledet forholdet eller ikke.

- De som gjør det for spenning og sex, slipper nok tanken om at det sitter noen hjemme og venter ganske fort. Man rettferdiggjør det kanskje ved å tenke «det er ikke mitt ansvar», sier Winther, og fortsetter:

- Er man derimot forelsket, er det lettere å rettferdiggjøre forholdet fordi det tross alt er ekte følelser involvert. I krig og kjærlighet er jo alt lov, som man sier, og da er det lettere å skyve vekk dårlig samvittighet.

Du har alltid et valg



Sexolog Siv Gamnes synes det er vanskelig å komme med noen moralsk pekefinger, men håper de som innleder et forhold til en som egentlig er opptatt, er seg bevisst på hva de gjør.

SEXOLOG: Siv Gamnes håper den som går inn i et forhold med en som er opptatt, har tenkt seg godt om.

- Det er den som er i parforholdet som har hovedansvaret, men det vil ikke si at «den andre» er fratatt alt ansvar. Jeg håper at den som med åpne øyne går inn i et forhold med en som allerede er bundet, har tenkt gjennom situasjonen på forhånd.

LES OGSÅ: Vil du ha tilbake eks-kjæresten din? Det kan være hjernen din lurer deg

Til tross for manges unnskyldning om at «det bare skjedde» eller «jeg lot meg rive med», påpeker Gamnes at man alltid har et valg - enten man er den som er i et forhold eller om man er «den andre».

- Det er viktig å være bevisst de valgene man tar, spesielt i en situasjon hvor det ikke bare er dere to det handler om, men også en annen partner og potensielt barn involvert.

Kan «den andre» vinne til slutt?



Men hvem er det som regel som vinner til slutt, er det «den andre» eller er det den personen som, gjerne totalt uvitende, har sittet hjemme og ventet på en utro kjæreste?

- Som regel ender ikke slike affærer i langvarige forhold, men jeg har mange erfaringer med at «den andre» blir «den første». At den som var i et forhold faktisk går fra sin partner og velger «den andre», det har jeg sett gang på gang, sier Winther.

LES OGSÅ: Slik reparerer dere forholdet etter utroskap

Det finnes også et tredje alternativ, nemlig at den som opprinnelig var i et forhold, verken ender opp med sin opprinnelige partner eller «den andre». Winthers erfaring er nemlig at mange menn bruker utroskap som en unnskyldning for å komme seg ut av forholdet.

- De tør bare ikke ta skrittet og si til partneren at de går. Men hvis de blir tatt i utroskap, så slipper de gjerne å si det, sier Winther.

Gamnes' sin erfaring er også at utroskap sjelden kommer ut av intet. Utroskap kan være en konsekvens av at parforholdet ikke fungerer godt.

- Når par oppsøker meg med seksuelle problem, handler det ofte om lystproblematikk. Men når man får snakket ordentlig om det, er det gjerne en dypereliggende årsak til at sexlysten er borte. Paret har latt forholdet og samholdet utvikle seg i negativ retning over lengre tid, sier Gamnes, og avslutter:

- Et forhold gjør seg ikke av seg selv. Du må investere både tid og ressurser i forholdet, og det å ivareta et sexliv som faktisk er tilfredsstillende og føles spennende nok, er en oppgave. Kommer man dit at man føler behov for å gå ut for å dekke seksuelle behov, da har man ikke lykkes med oppgaven. Hvis partner ikke har lyst på sex, så er det ofte en grunn til det – og den grunnen ligger ofte i samspillet mellom partnerne.





Mest sett siste uken