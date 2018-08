Siemens tilbake som leverandør til Statnett etter suspensjon

Siemens ble suspendert som leverandør til Statnett i vinter da det ble avdekket underbetaling av ansatte hos en underleverandør. Nå er suspensjonen hevet.

Arbeiderne har nå fått etterbetalt, og Siemens har dessuten etablert bedre systemer for oppfølging av underleverandører, fastslår Statnett som fortsatt vil følge selskapet på en rekke punkter.

– Vi er glade for at de arbeiderne som ble rammet, har fått den betalingen de har krav på, og at Siemens nå har etablert bedre systemer for oppfølging av underleverandører. Samtidig er vi skuffet over at prosessen har vært unødvendig krevende og tatt uakseptabelt lang tid. Det er også grunn til å understreke at vi fremdeles har en rekke krav til Siemens på andre punkter som de må følge opp, sier konserndirektør Elisabeth Vike Vardheim i Statnett.

Det var under en kontroll av arbeid det slovakiske selskapet Hesia utførte i Midt-Norge i 2016 at det ble avdekket at de ansatte ikke hadde den lønnen de hadde krav på. Statnett opplyser at det i oppfølgingen i 2017 også ble avdekket at dokumentasjonen Siemens og underleverandøren hadde levert, ikke var reell.

– Det er spesielt alvorlig at vi har blitt forelagt dokumentasjon som siden har vist seg å ikke være korrekt. Vi er avhengige av at våre leverandører følger opp sitt ansvar, og krever at det er god internkontroll hos selskapene. Dette vil vi følge opp, men er glade for at vi nå kan gjenetablere samarbeidsforholdet med en viktig leverandør for Statnett, sier Vardheim.

