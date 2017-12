Signe Gjerstad er død

Gjerstad, som var gift med Joralf Gjerstad, døde 21. desember.

Signe Gjerstad døde 21. desember, 86 år gammel.

Det melder Trønder-Avisa.

Gjerstad var kona til Joralf Gjerstad, bedre kjent som Snåsamannen, siden 1954. Hun har blant annet blitt hedret med Kongens Fortjenstmedalje i sølv for «sin nestekjærlighet og medmenneskelighet».

Begrunnelsen for tildelingen var den gode serveringen hun hadde stått for når mennesker besøkte parets hjemmet for hjelp fra Snåsamannen.

I 2012 ble hun tildelt «Gohjertaprisen», med en liknende begrunnelse.

Signe Gjerstad vokste opp på Nord-Sem i Følling. Hun møtte Joralf Gjerstad da hun gikk på husmorskolen i Snåsa, og giftet seg med han noen år senere, i 1954.

Paret fikk tre barn, John Sverre i 1966, Jorunn Synnøve i 1972 og Svein Magnus i 1977.

De siste årene av livet bodde hun på sykehjemmet i Snåsa.

Mest sett siste uken