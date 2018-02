Sigvart Dagsland snakker ut etter trafikkulykken.

Den folkekjære artisten Sigvart Dagsland brakk tolv bein og knuste ankelen i trafikkulykken i Stange 16. januar.

Til NRK Nitimen tirsdag snakker han ut om tida etter ulykken:

- Det er et traume å være involvert i en frontkollisjon i 80 kilometer i timen. Men smerten var aldri verre enn at jeg kunne holde ut. Jeg var aldri redd for livet mitt, men det var en klaustrofobisk følelse å sitte fastklemt i bilen og vente på hjelp, sier han i intervjuet.

Han forteller at det var tungt å innse hva som hadde skjedd.

- Jeg tenkte: Kan jeg gå igjen, blir jeg lykkelig, sier han til NRK.

I en Facebook-post han la ut 15. februar takker Dagsland for all støtten og omtanken etter ulykken:

«Det har kommet en tsunami av velvilje mot Karoline og meg etter denne ulykken, og dere skal vite at jeg har lest hver en hilsen! Jeg er dypt takknemlig for alle meldinger som har kommet, og det er godt å vite at så mange har hatt oss alle i tankene. Det rare er jo at vi i det hele har hatt flaks, for dette kunne fort endt med hode- og ryggskader, for ikke å snakke om dødsfall. Men det gjorde altså ikke det.

Jeg er reservasjonsløst imponert over norsk helsevesen, og over all den kompentanse og vennlighet som finnes i både hvite frakker og røde kjeledresser. For en jobb dere gjør!

Jeg er også overlykkelig over at vi alle fremdeles er her.

Fra nå av er det bare å konsentrere seg om trening og å komme seg på beina, så hører dere fra meg når noen måneder har gått.»





