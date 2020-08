Siktet 27-åring i Sarpsborg varetektsfengsles i én uke

Den 27 år gamle mannen som er siktet etter at en 15 år gammel jente ble funnet død i Sarpsborg, varetektsfengsles i én uke.

Halden tingrett begrunner fengslingen med bevisforspillelsesfare. Mannen fikk ikke brev- og besøksforbud.

27-åringen er siktet for å ha hensatt jenta i hjelpeløs tilstand på et hotell i byen, og han nekter straffskyld i saken.

– Han har oppgitt en grunn for hvorfor han ikke erkjenner straffskyld og har avgitt en forklaring om det som har skjedd. Ut ifra det han sier, så mener han at han ikke har gjort noe galt. Han avviser at det er fare for bevisforspillelse fordi han vil samarbeide med politiet, sier mannens forsvarer, advokat Kristin Morch, til NTB.

Politiet fikk melding om funn av en død person på Hotel 1016 Olav Digre i sentrum av Sarpsborg i 14.30-tiden torsdag. 27-åringen ble pågrepet kort tid etter.

– Det er en 15 år gammel jente som opprinnelig ikke er fra Sarpsborg, men som har hatt lokal tilhørighet her i det siste, sier etterforskningsleder Kai Andersen i Øst politidistrikt til NRK.

Siktede er godt kjent av politiet fra tidligere. Ifølge politiet kjente mannen og den avdøde jenta hverandre.

