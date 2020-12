Siktet 33-åring erkjenner befatning med hagedrap i Askim

33-åringen som er siktet etter drapet på 43 år gamle Christian Halvorsen i sommer, har erkjent befatning med drapet. En kvinne ble onsdag pågrepet i saken.

Den siktede 33-åringen er fortsatt varetektsfengslet, opplyser Øst politidistrikt onsdag ettermiddag.

I avhør med politiet har mannen erkjent befatning med drapet, men han erkjenner imidlertid ikke straffskyld, skriver politiet.

Onsdag ble også en 38 år gammel kvinne pågrepet, siktet for å ha motarbeidet etterforskningen. Hun har ifølge politiet ødelagt en gjenstand som kan ha betydning som bevis i saken.

Kvinnen har en ikke-familiær relasjon til den siktede 33-åringen, og politiet har nå opprettet en egen sak mot kvinnen.

Funnet drapsvåpenet

Politiet opplyser også at de har funnet det de mener er drapsvåpenet. Et skytevåpen ble i forrige måned funnet av dykkere fra Sjøforsvarets minedykkerkommando i et tjern i Askim.

En 50 år gammel mann, som også er siktet i saken, var tidligere varetektsfengslet. I oktober ble han imidlertid løslatt etter at mistanken mot ham ble svekket.

Mannen har fortsatt formelt status som siktet, men politiet skriver at de vurderer fortløpende en eventuell frafallelse av siktelsen mot ham.

Drept i hagen sin

43 år gamle Christian Halvorsen ble funnet livløs i hagen sin utenfor hjemmet i Askim søndag 12. juli og erklært død kort tid etter. Samboeren hans forsøkte livreddende førstehjelp, uten hell.

En knapp uke senere ble to menn pågrepet og siktet for drap eller medvirkning til drap.

Bistandsadvokat John Christian Elden fortalte til Dagbladet at Halvorsen ble skutt og drept mens han sto i hagen sin og grillet mat til familien sin. Avisen skrev også at det skal ha vært rettet trusler mot Halvorsen en tid i forkant av drapet

Reklame Her kan du levere Vikinglotto