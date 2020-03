Siktet etter Sola-drapet varetektsfengslet i åtte uker

En 23 år gammel mann som er siktet for drap eller medvirkning til drap på Sigbjørn Sveli (44) på Sola i desember, er varetektsfengslet i åtte nye uker.

Det fremgår av en kjennelse fra Jæren tingrett, skriver Stavanger Aftenblad.

Det foreligger ikke lenger bevisforspillelsesfare i saken, men påtalemyndigheten mener det vil rokke ved allmennhetens rettsfølelse om den drapssiktede løslates fra varetekt.

Sveli ble funnet drept på Regestranden i Sola kommune mandag 9. desember og tre menn i 20-årene er siktet i saken. En av de tre siktede ble pågrepet dagen etter. De to andre ble pågrepet natt til onsdag 11. desember.

En annen mann, en 22-åring, er også siktet for drap eller medvirkning til drap. Han fremstilles for fengslingsforlengelse onsdag. Tredjemann (20), som er siktet for medvirkning til ran og grov frihetsberøvelse, ble løslatt fra varetekt 17. februar.

