Siktet for koronabedrageri dømt for bedrageri i november

En av de to som tirsdag ble pågrepet og siktet for bedrageri med koronamidler, fikk så sent som i november i fjor en dom for millionbedrageri.

Oslo tingrett dømte personen til fengsel i ett år og åtte måneder for grovt bedrageri på over 1,7 millioner kroner, skriver E24. Dommen ble anket, og var berammet til hovedforhandling i Borgarting lagmannsrett i neste uke da personen ble pågrepet av Økokrim tirsdag. Dommen er dermed ikke rettskraftig. Vedkommende ble onsdag varetektsfengslet i fire uker i Oslo tingrett, hvorav to uker med brev- og besøksforbud og i full isolasjon, i forbindelse med Økokrims etterforskning av millionbedragerier med den midlertidige lønnskompensasjonsordningen under koronakrisen. (©NTB)