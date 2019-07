Siktet mann i 40-årene kan trolig avhøres denne uken etter dødsfall i Telemark

Politiet i Telemark håper en mann som er siktet for grov kroppsskade med døden til følge, kan avhøres denne uken. Han er nå innlagt til psykiatrisk behandling.

– Vi håper det lar seg gjøre å avhøre mannen før helgen, sier lensmann Sigrid Dahl i Midt- og Vest-Telemark til NTB.

Politiet rykket natt til 22. juni ut til en bolig i Midt-Telemark etter at en melding ble ringt inn til AMK-sentralen om at en eldre mann var funnet forslått i sitt hjem. Han døde i slutten av forrige uke.

Samme døgn som den eldre mannen ble funnet, ble en mann i 40-årene pågrepet. Etter at den eldre mannen døde, ble mannen i 40-årene siktet for grov kroppsskade med døden til følge.

Den siktede mannen er nå innlagt på sykehus til psykiatrisk behandling og er foreløpig ikke avhørt.

Familiær relasjon

Ifølge NRK er den siktede mannen i 40-årene sønn av den avdøde. Lensmann Dahl vil ikke kommentere dette.

– Det er en personlig, familiær relasjon mellom de to, men dette er et lite lokalsamfunn og det er viktig for oss ikke å belaste partene mer enn nødvendig ved å bidra til å identifisere dem, sier hun.

Saken prioriteres høyt hos politiet.

– Vi etterforsker saken som grov kroppsskade. Etterforskningen vil vise om det kan være aktuelt å utvide eller endre siktelsen. Det er derfor vesentlig for oss å få snakket med mannen for å komme videre med vurderingene, sier lensmannen.

Tilbakeholden med opplysninger

Hun vil foreløpig ikke gå inn på om det ble brukt noen form for våpen mot den eldre mannen, eller hvem som ringte inn meldingen til AMK.

– Vi ønsker ikke å si så mye om etterforskningen så lenge den siktede ikke er avhørt. Det er viktig for oss at mannen og hans forsvarer ikke blir kjent med saken gjennom mediene.

– Svært lei seg

Andreas Nyhaug er oppnevnt som forsvarer for den siktede. Han har senest onsdag vært i kontakt med sin klient og sier at den siktede tar det som har skjedd, tungt.

– Det er en familiær relasjon mellom siktede og avdøde, og han er svært lei seg, sier Nyhaug til NTB.

Advokaten vil foreløpig ikke gå inn på hvordan hans klient stiller seg til politiets siktelse.

– Han skal avhøres på fredag, og jeg vil være tilbakeholden med opplysninger før han har forklart seg.

Den siktede er fremdeles lagt inn til psykiatrisk behandling.

– Der vil det bli foretatt en judisiell observasjon av ham, sier Nyhaug.

(©NTB)