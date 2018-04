Den sinte svanen måtte jages bort av en brannbil med blålys.

(Fredrikstads Blad): Like før klokken 21 tirsdag kveld meldte Politiet på Twitter om at en sint svane på vei over Fredrikstadbrua skapte noe trafikale problemer.

FB har fått tilsendt bilder av en leser som viser at det er kø fra rundkjøringa ved Bruhodet på Østsiden og på vei opp på brua mot bysiden.

– Vi var på vei hjem fra trening i Kongstenhallen da det ble kø i rundkjøringen ved Bruhodet. Vi fikk høre fra en lagvenninne i en bil lenger frem at det var en svane i den ene filen, og den nektet å flytte seg. Det ble raskt kø i begge retninger, sier Cathrine Åneby, som altså havnet midt i svanestoppen.

Denne svanen tok seg en tur på Fredrikstadbrua og skapte med det trafikk-kork.

Etter en liten stund kom brannvesenet til stedet med en mindre bil og fikk svanen til å flytte seg.

– Det sto først en dame i veien og passet på at svanen ikke ble påkjørt. Men så kom brannbilen og jaget den bort med blålys, sier Åneby.

Trafikken løste seg opp kort tid etter at svanen hadde forlatt brua og funnet andre veier.

Det var kø i begge retninger i en periode, da svanen la seg ned i veien og nektet å rikke på seg.

