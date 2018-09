Siste nytt om ekstremværet «Knud»

Følg NTBs direkterapporteringer fra ekstremværet «Knud» som herjer på Sør- og Østlandet fredag kveld.

Denne saken oppdateres også med bilder av stormens herjinger gjennom kvelden (se lenger ned i saken).

En høyspentlinje og et tre har falt over toglinjen i utkanten av Fredrikstad-tunnelen. Østfoldbanen er dermed stengt mellom Råde og Fredrikstad.

– Vi har mottatt melding om høyspent som har falt over toglinje i utkanten av Fredrikstad-tunnelen. Det har også falt et tre over linjen på samme sted. Det er meldt at dette er i ferd med å ta fyr. Utrykningspersonell på vei, opplyser Øst politidistrikt i 18-tiden fredag.

Togstrekningen Råde–Fredrikstad på Østfoldbanen er stengt for trafikk.

– Vi jobber med å rette feilen, men vet ikke hvor lang tid det vil ta, opplyser Bane Nor.

HAMAR: Deler av taket på klubbhuset til Vang Fotballag er tatt av vinden.

KRISTIANSAND: På Hamresanden har båter slitt seg og havnet på land.

OSLO: En rekke fotballmål ble tatt av vinden på Ekebergsletta. Her ligger et fotballmål over Ekeberg Camping bussholdeplass.

KRISTIANSAND: Flere trær har veltet ved Caledonien hotell, og skadet en leiebil.

KRISTIANSAND: Et tre har veltet over den mest trafikkerte gaten i Kristiansand, Vestre Strandgate ved Rutebilstasjonen.

OSLO: Sterk vind førte til at trær ble skadd og gjenstander fløy rundt på Grünerløkka torsdag. Uværet som fortsetter fredag fører til at en rekke fotballkamper i Oslo er utsatt.

