- Vi tar varsler på alvor, sier Frp-leder Siv Jensen etter nye meldinger om seksuell trakassering.

– Frp og FpU skal være et trygt sted for unge mennesker å drive med politikk. Vi tar varsler på alvor og behandler de skriftlig, samtidig som de som får anklager mot seg må få mulighet til å komme med sin versjon, sier Frp-lederen i en skriftlig kommentar til NTB.

Fredag meldte NRK at flere kvinner har varslet om å ha blitt seksuelt trakassert av en mann med tillitsverv i Frp og FpU. Mannen innrømmer å ha spurt en 14 år gammel jente om sex.

Jensen ønsket fredag ikke å la seg intervjue av NTB om opplysningene som kommer fram.

– Frps organisasjonsutvalg har saken til behandling. Vi ber om forståelse for at vi ikke kan saksbehandle varselsaker i mediene. Det handler om respekt for partene som er berørt, sier Frp-lederen, som også er Norges finansminister.

