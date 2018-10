Siv Jensen: - Frp-velgere blir demonisert

Men Frp-lederen er fortsatt åpen for regjeringssamarbeid med KrF.

Frp-leder Siv Jensen kommenterte for første gang Knut Arild Hareides råd til KrF om å søke regjeringssamarbeid med Ap og Sp, med støtte fra SV, da hun talte til Frps landsstyremøte lørdag formiddag.

Der tok hun til motmæle mot det hun opplever er en «demonisering» av Frps politikk fra KrF-lederen.

- Blir rakket ned på og stemplet

- Jeg har stor respekt for at partier har interne prosesser. Jeg har derfor helt bevisst valgt å ikke blande meg inn i prosessen som går i Kristelig Folkeparti. Hva Kristelig Folkeparti bestemmer seg for, får være deres sak, sa Frp-lederen på talerstolen.

Men Jensen legger ikke skjul på at hun er skuffet over retorikken som har preget KrF-debatten den siste tiden.

- Men når Fremskrittspartiet - våre velgere og politikere - blir rakket ned på, stemplet og forsøkt demonisert, da er det en selvfølge at vi reagerer. Fremskrittspartiets verdier er ikke noe dårligere enn andre politikeres verdier, sa Jensen, til stor applaus fra landsstyremøtet.

- Sørger for et varmere samfunn

Deretter ramset hun opp en rekke kamper som Jensen mente beviser at Frp har kjempet for et varmere samfunn mens de har sittet i regjering, som eldreomsorg, rusomsorg og hjelp til utviklingshemmede.

- Dette er noen eksempler på områder hvor de rødgrønne ikke leverte da de satt og styrte i åtte år. Vi har levert. Jo, Fremskrittspartiet har jammen meg sørget for at dette samfunnet har blitt varmere, og at de nederst ved bordet har fått det bedre, sa Jensen i sin tale, og fortsatte med en oppfordring til sine politikere og velgere:

- Dere skal være stolte. Ikke la noen hevde at dere er kalde mennesker med dårlige verdier. Vår omsorg for mennesker i nød er ikke dårligere enn andres. I alle år har vi jobbet for et varmere samfunn, og det skal vi fortsette med.

Fortsatt åpen for samarbeid

Hun understreket også at Frp fortsatt er åpne for regjeringssamarbeid med KrF.

- Jeg har alltid innerst inne trodd at KrF mente det samme; at de var et parti som delte våre felles verdier for landet. Sånn føltes det også i de dagene da vi forhandlet om en mulig flertallsregjering i Nydalen høsten 2013. Vi var fire partier som på en måte hørte sammen. Det var derfor Knut Arild var, som han også har bekreftet i høst, klar for å gå inn i regjering med Fremskrittspartiet i 2013. Derfor er vi fortsatt åpne for samarbeid, understreket Jensen.

