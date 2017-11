Siv Jensen: - Meyer har ikke min tillit

Fredag gikk SSB-sjef Christine Meyer i strupen på Jensen.

Klokken 14.30 møtte finansminister Siv Jensen (Frp) pressen for å kommentere SSB-saken. Det skjer kort etter at SSB-direktør Christine Meyer gikk hardt ut mot Jensen.

Jensen sier hun torsdag ga beskjed om at SSB-sjefen ikke lenger har hennes tillit.

- Det er min vurdering at SSBs administrerende direktør ikke har klart å bevare tilliten til institusjonen gjennom denne prosessen, heller ikke i møtene med meg, sier Jensen.

Meyer sa tidligere fredag at hun ikke har planer om å gå av. SSB-sjefen er utnevnt i statsråd, og har fire år igjen.

- Jeg har sagt hun ikke har min tillit, det mener jeg hun må vurdere nøye.

Siv Jensen avviser at hun har utøvd politisk press, og sier samtidig at hun støtter opp om SSBs uavhengighet.

– Jeg er helt enig. SSB skal være faglig uavhengig. Det må ikke være tvil om at den forskningen og statistikken som produseres er uavhengig og laget på et faglig grunnlag, sier Jensen.

Jensen avsluttet sitt innlegg med å si at SSBs tillit skal gjenoppbygges.

- Gjennom tett dialog med styret, vil vi gjøre vårt ytterste for å skape ro rundt byrået, sier Jensen.

Ut mot Jensen

Til tross for siste døgns medieoppslag, hevder Meyer at hun ikke tenkt å si opp jobben sin.

– Jeg mener det ikke er grunnlag for å si meg opp, og det er der saken står, sa Meyer under en pressekonferanse fredag.

Hun innledet redegjørelsen med å uttrykke bekymring for Statistisk sentralbyrås uavhengighet og gikk til et oppsiktsvekkende og høyst uvanlig angrep på Finansdepartementets øverste ledelse.

– SSB skal ikke være avhengig av finansministerens politiske tillit. SSB skal være uavhengig og ikke styres politisk, sa Meyer.

- Sitte stille



Det hersker full forvirring om Meyers framtid etter at flere medier torsdag skrev at hun ville gå av som sjef. Selv nekter hun for at det var eller er aktuelt for henne å tre tilbake.

Meyer hevder i tillegg at hun allerede 31. oktober foreslo å stille det omstridte omorganiseringsarbeidet i bero, uten å få lov til å kommunisere dette offentlig eller internt.

SSB-sjef Christine Meyer forlater Finansdepartementet fredag morgen.

Hun mener dette gjorde at SSB-ledelsen i elleve dager i praksis ikke kunne utøve jobben sin.

– Vi har måttet sitte stille i påvente av avklaring. Dette har skapt en vanskelig situasjon og et kritisk forverret arbeidsmiljø for de ansatte, fastslo Meyer, som sier hun først fikk vite at omstillingen skulle stilles i bero i et brev fra Finansdepartementet fredag formiddag.

Klokken 15 er SSB-sjefen innkalt til ekstraordinært hastemøte i styret. Styreleder Morten Reymert understreker overfor DN at både han og Meyer er ansatt av Finansdepartementet og at styret ikke er part i ansettelsesforholdet.

- Ikke oppsigelsesmøte



Finansdepartementet avviser at fredagens planlagte møte mellom Meyer og Jensen var ment å være et oppsigelsesmøte.

– Påstanden om at dette var et oppsigelsesmøte, er gal, heter det i en uttalelse fra Finansdepartementet fredag.

Fakta: Finansministerens tiltak for SSB

* Finansminister Siv Jensen (Frp) la fredag fram en plan med tiltak for å skape ro rundt SSB: * Omorganiseringen av forskningsavdelingen settes på hold inntil statistikklovutvalget har lagt fram sin innstilling og forslagene har vært på høring. Utvalget får samtidig utsatt frist til 15. mars 2018. * Forskningsavdelingen skal være en del av moderniseringen i SSB, men det er viktig at samfunnsaktørene blir hørt, og at man får en bredere diskusjon om hvilken rolle avdelingen skal ha framover. * Finansdepartementet vil gjennom tett dialog med styret gjøre sitt ytterste for å skape ro rundt byrået. * Ministeren vil be styret i SSB se om forskningsavdelingen er sikret tilstrekkelig med ressurser til å gjennomføre sitt samfunnsoppdrag, herunder modellbaserte analyser av norsk økonomi. * Dersom utvalget kommer til at SSB fortsatt skal ha en betydelig analyse- og forsknings­virksomhet, ber ministeren utvalget drøfte hvordan denne kan innrettes for å støtte opp om statistikkproduksjonen og leveranser av modeller, konjunkturanalyser, fremskrivninger og utredninger av høy kvalitet. Kilde: Finansdepartementet

