Siv Jensen: – Det er regjeringen som er avhengig av flertall

Regjeringspartiene Høyre, KrF og Venstre fortsetter forhandlingene med Fremskrittspartiet om neste års statsbudsjett.

De fire partiene møttes klokka 13 onsdag.

– Det er alvor i dette, svarte Frp-leder Siv Jensen på spørsmål om hvor komfortabel hun er med eventuelt å føre landet ut i en budsjettkrise midt under en pandemi.

– Det er regjeringen som er avhengig av å få flertall i Stortinget for statsbudsjettet. Da skulle det bare mangle at gjennomslagene våre er tydelige og reelle, sa hun.

Jensen forventer at regjeringen vil legge gode forslag på bordet på de spørsmålene Frp er opptatt av.

– Men det gjenstår å se. Og det er faktisk regjeringen som sitter med nøkkelen til å løse dette, sa hun.

Kort møte

Kvelden i forveien forlot Jensen et forhandlingsmøte på Statsministerens kontor etter bare en halvtime. Da kritiserte hun regjeringen for ikke å bruke tida godt nok.

– Jeg forlot jo møtet her i går fordi det ikke var kommet substans på bordet på de områdene som er viktige for oss, sa Jensen på vei inn til onsdagens møte.

– Handler dette om politiske prinsipper eller penger?

– Ofte henger politikk og penger sammen. Men her handler det både om avgiftsreduksjoner fordi vi tror at det kan skape varige arbeidsplasser over hele landet. Men det handler også om asyl- og innvandringspolitikk som ingen må være overrasket over at Frp er opptatt av, sier Jensen.

Asfalt og sikring

Jensen har i flere dager trukket fram behovet for å bruke mer penger på asfaltering og rassikring. Hun ser på dette som et krisetiltak i en koronarammet økonomi.

– Innen samferdsel har vi en situasjon hvor mange entreprenører over hele landet sliter, permitterer og sender folk ut i arbeidsledighet, fordi det ikke er igangsatt prosjekter med asfaltering og rassikring som vi likevel trenger mye av i Norge, sier hun.

– Dette er både politikk, men det handler om arbeidsplasser og da handler det også om penger. Vi får løst mange uløste oppgaver gjennom å sette folk i arbeid.

Ikke rundingsbøye

Frp-leder Siv Jensen har de siste dagene understreket at det er usikkert hvor forhandlingene ender, og at Frp ikke er noen rundingsbøye.

Men finansinnstillingen skal etter planen avgis fredag, og Frp varslet mandag at partiet har begynt å legge inn sin primærpolitikk i den.

Hvis partene ikke kommer fram til en avtale innen fredag, vil forhandlingene trolig rulle videre gjennom helgen, fram mot finansdebatten 3. desember. En eventuell avtale kan da legges fram i salen i forbindelse med debatten.

I stortingsgangene snakkes det nå om forhandlingene høsten 2016. Da ble de fire partiene først om kvelden lørdag 3. desember enige om en budsjettavtale. Den ble så presentert av partilederne på en hastig sammenkalt pressekonferanse i Askos lokaler på Kalbakken i Oslo.

(©NTB)

