Siv Jensen advarer KrF mot venstredreining

Venstre håper på fortsatt samarbeid, Høyre-Sanner er overrasket og Siv Jensen advarer. Flere reagerer på Hareides valg.

Fremskrittspartiets leder Siv Jensen advarer mot en betydelig venstredreining i politikken dersom KrF velger Ap og Sp. – SV gis en avgjørende rolle, mener hun.

I en epost til NTB skriver Jensen at Frp opplever samarbeidet med KrF som godt, både nasjonalt og lokalt.

– Mange vil reagere på et KrF-samarbeid med venstresiden, spesielt på Sør- og Vestlandet, mener hun.

Les mer: Jonas Gahr Støre om mulig KrF-samarbeid: - Ser positivt på mulighetene

Jensen hevder SV vil få en avgjørende rolle i norsk politikk dersom KrF velger venstresiden framfor de borgerlige. Det til tross for at KrFs leder Knut Arild Hareide i sin avgjørende tale til landsstyret i KrF fredag ettermiddag presiserte at han ikke åpnet for samarbeid med nettopp SV.

– Frp og KrF har blitt enige om mange viktige saker de siste fem årene. Jeg har respekt for KrFs interne prosesser, men mener Frp og KrF har et felles verdigrunnlag og mange felles synspunkter i blant annet familiepolitikken, synet på velferdssamfunnet og ikke minst Norges kristne kulturarv.

Stavrums kommentar: Partileder uten et parti

Jensen er ikke tilgjengelig for oppfølgingsspørsmål fredag, får NTB opplyst.

Finansministeren legger i disse dager siste hånd på neste års statsbudsjett, som hun trenger Kristelig Folkepartis støtte til for å få vedtatt.

Venstre med appell

Venstre håper på å fortsette samarbeidet med KrF og mener de to sentrumspartiene får mest gjennomslag med de borgerlige.

– De sakene Hareide vektlegger i talen sin, mener jeg han fortsatt vil få med samarbeid med oss. Det har gitt store gjennomslag for viktige sentrumssaker som bistand, klima og fattigdomsbekjempelse, sier Venstres nestleder og klima- og miljøminister Ola Elvestuen.

Partileder Knut Arild Hareide vli undersøke et mulig samarbeid med Arbeiderpartiet og Senterpartiet, kom det frem fredag. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

– Jeg syntes det er bra at KrF nå skal kjøre en prosess i partiet, og at de skal legge vekt på politiske gjennomslag. Vi hadde en lang prosess i partiet i fjor høst og konkluderte med at vi fikk større gjennomslag ved å danne en blågrønn borgerlig regjering, sier Elvestuen.

Forståelse for Hareides betraktninger

Hans partifelle Abid Raja gir uttrykk for forståelse for mye av det Hareide sa i sin tale til landsstyret fredag.

– Jeg og mange i Venstre har følt det samme. Da vi likevel valgte regjering med Frp, så var det på grunn av betydelige politiske gjennomslag, påpeker han i en SMS til Nettavisen.

Han appellerer nå til KrF-representantene Hans Fredrik Grøvan og Kjell Ingolf Ropstad om å løfte fram gjennomslagene for resten av partiet.

Abid Raja (V) og Jan Tore Sanner (H) er blant de som har kommet med reaksjoner på Hareides valg.

Han minner også om statsminister Erna Solbergs popularitet.

– Jeg håper mine venner i KrF tar i betraktning at Norge og det norske folk fortsatt ønsker Erna som Norges statsminister, skriver han i en tekstmelding.

Venstre og KrF hadde i forrige stortingsperiode en samarbeidsavtale med Høyre og Frp. Venstre valgte på nyåret å gå inn i regjeringen.

- Historisk linjeskifte

Høyres nestleder Jan Tore Sanner er overrasket over at KrF-leder Knut Arild Hareide råder sitt parti til å vurdere et samarbeid med Ap og Sp.

– Jeg har respekt for prosessen KrF nå er inne i og avgjørelsen partiet skal fatte. Det er likevel overraskende at Knut Arild Hareide anbefaler KrF å samarbeide med Ap, SV og Sp om å kaste Erna Solberg som statsminister. Det vil være et historisk linjeskift for Kristelig Folkeparti, skriver han i en epost til NTB og Nettavisen.

Sanner, som også er kunnskapsminister, mener KrF vil få størst gjennomslag på ikke-sosialistisk side i de sakene Hareide peker på som viktigst. Han peker på at KrF har fått betydelig gjennomslag når det gjelder bistand, kristendommens plass i skolen, lærernormen og rus og psykisk helse.

Les mer: Hareide: - Jeg mener det er nødvendig å vurdere Arbeiderpartiet

Ap har på sin side vendt KrF ryggen i saker som kontantstøtten, tidlig ultralyd, som Sanner mener åpner for sorteringssamfunnet, og å gi kommunene vetorett mot kristne skoler.

– Det regjeringsalternativet Knut Arild Hareide anbefaler sine medlemmer, er avhengig av Sosialistisk Venstreparti, som vil fjerne kristendommen fra barnehage, skole og Grunnloven, tilføyer han.

(©NTB)

Les mer: Frustrert over at KrFs unge ønsker å regjere med Frp

Mest sett siste uken