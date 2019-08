Siv Jensen avviser mer forhandling om bompenger

Frp-leder Siv Jensen avviser foreløpig at det er aktuelt å gå tilbake til forhandlingsbordet i bompengestriden.

På vei inn til partilederutspørring på NRK mandag kveld, gjentok Jensen at hun anser saken som «ferdig forhandlet» i regjeringen. Dermed ser hun ikke ut til å være enig med Høyres Jan Tore Sanner, som tidligere på dagen sa at bompengesamtalene mellom de fire regjeringspartiene fortsetter.

– Vi har holdt på i to måneder. Vi hadde kommet til et punkt hvor det ikke var så mye mer å snakke om, da handler det om å skjære igjennom, sa Jensen utenfor NRK-bygget på Marienlyst i Oslo, ifølge VG.

Hun henviste til søndagens vending i den betente striden, da Frps landsstyre sluttet seg til en skisse for en løsning. Kort tid etterpå ble det klart at Venstre slett ikke var med på den løsningen.

Skulle forankres i sentralstyret

– Vi kom til det punktet hvor skissen lå ferdig og den skulle forankres i partiene. Jeg har sagt helt siden juni at dette skulle forankres i Fremskrittspartiets landsstyre. Så jeg har forholdt meg til det som har vært spillereglene mellom partiene, sa Jensen.

Frp-lederen kom rett fra Statsministerens kontor da hun møtte opp på NRK. Hun og de andre partilederne har sittet i regjeringskonferanse, men ut ifra Jensens uttalelser, virker det ikke som de har nærmet seg hverandre særlig i bompengespørsmålet.

– Jeg har ikke noe nytt å meddele siden vi hadde landsstyremøtet i går, og nå skal jeg inn i partilederutspørring, sa Jensen, ifølge Dagbladet.

Lekkasjer

Under selve utspørringen ønsket ikke Jensen å kommentere innholdet i skissen Frp har sluttet seg til. Men ifølge lekkasjer i VG og NRK har skissen en samlet ramme på over 21 milliarder kroner over ti år. Av dette går 10 milliarder kroner til å øke statens finansiering av storbypakkene fra 50 til 70 prosent og 7 milliarder til å slette eller redusere gjelden til veiprosjekter.

Høyre har i tillegg til Frp åpnet for å støtte skissen, mens KrF foreløpig ikke har svart på om de støtter den.

(©NTB)