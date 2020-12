Siv Jensen: – Bra at regjeringen endelig snur

– Denne snuoperasjonen kommer unødvendig sent, sier Frp-leder Siv Jensen etter at regjeringen har innført obligatorisk koronatest for alle som reiser til Norge.

– Dette kunne vært gjort for lenge siden. På sensommeren foreslo Frp, med støtte fra næringsorganisasjoner, at det skulle innføres obligatorisk testing for alle som reiste inn til Norge. Da avviste regjeringen forslaget, sier Jensen til NTB. Fra 2. januar må alle som kommer til Norge fra utlandet, teste seg for covid-19. – Importsmitten til Norge har vært stor etter sensommeren. Det har rammet enkeltmennesker og næringslivet svært hardt. Vi risikerer nå flere uker med strenge tiltak rettet mot folk flest og næringslivet, så denne snuoperasjonen kommer unødvendig sent, sier Frp-lederen. (©NTB)

Sykdom

