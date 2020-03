Siv Jensen er i karantene

Frp-leder Siv Jensen er i hjemmekarantene fordi en av representantene i stortingsgruppa er bekreftet smittet av koronaviruset.

Jensen bekrefter dette overfor TV 2.

– Jeg er nå i hjemmekarantene fordi en av våre representanter har fått påvist smitte. Jeg er frisk som en fisk. Fra hjemmekontoret skal jeg stå på for å støtte bedriftene våre, og ikke minst for at vanlige folk som nå har problemer skal få den hjelpen de trenger, skriver Jensen på Facebook.

Jensen blir i karantene en ukes tid.

– Intet drama, men gjør dette av forsiktighets hensyn, skriver Frp-lederen i en tekstmelding til TV-kanalen.

Tidligere tirsdag ble det kjent at Frps helsepolitiske talsperson, Åshild Bruun-Gundersen, er smittet.

Hans Andreas Limi, som sitter i finanskomiteen, skal også være i karantene.

