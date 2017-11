Siv Jensen kan vente seg brev fra kontrollkomiteen

Stortingets kontrollkomité sender tirsdag trolig et brev til finansministeren for å få svar på flere spørsmål om hennes håndtering av uroen rundt SSB.

– Vi er ikke beroliget, sier SVs Torgeir Knag Fylkesnes til NTB om forklaringene Jensen selv ga til flere medier mandag om sin håndtering av saken.

– Vi er først og fremst opptatt av å få svar på om departementet på noen som helst måte har forsøkt å påvirke personalsammensetningen i SSB, utdyper han.

Omorganiseringen av Statistisk sentralbyrå (SSB) endte i helgen med at SSB-direktør Christine Meyer gikk av etter å ha havnet i åpen konflikt med finansminister Siv Jensen (Frp).

I kjølvannet av dette har opposisjonen på Stortinget stilt spørsmål ved Jensens håndtering av saken.

SV-politikeren Torgeir Knag Fylkesnes.

– Hvis departementet bruker sin makt til å gå inn og styre hvordan man skal organisere personalet i SSB og til og med navngir enkeltpersoner de mener skal være inne, da er vi over i en annen liga hva gjelder SSBs uavhengighet, sier Fylkesnes.

Han minner samtidig om at dette foreløpig er påstander.

– Vi må få klarhet i hva som er riktig og hva som er galt, og ikke minst hva som er departementets egen oppfatning av det, sier SV-politikeren.

Han kommer til å foreslå at komiteen sender et brev til Jensen for å få klarhet i spørsmålene.

Møtet i Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité startet klokken 14.

