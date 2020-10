Siv Jensen mener regjeringen holder tilbake informasjon om helsekøer

Frp-leder Siv Jensen har gjentatte ganger i høst bedt regjeringen om oppdaterte tall på ventelister og helsekøer i sykehusene – uten å få svar.

Spørsmålet om ventelistene i kjølvannet av koronapandemien ble senest stilt i spørretimen denne uken.

– Jeg spurte Erna igjen på onsdag i Stortinget. Jeg fikk ikke noe svar. Det synes jeg er rart, sier Jensen til Aftenposten.

– Jeg tror ikke statsministeren ønsker å dele tallene på operasjoner og kreftscreeninger som er satt på vent, fordi tallene er ubehagelige, fortsetter hun.

Hun mener at tallene helt åpenbart er kjent for regjeringen og viser til at Kreftforeningen før sommeren opplyste at det var 50.000 screeningundersøkelser som var utsatt bare på kreftområdet.

– Mørketallene er store, og det kommer til å lang tid å hente inn dette etterslepet. Det vil koste, men Stortinget aner ikke hva som er fakta. Jeg mener det er alvorlig, sier Frp-lederen.

Helseminister Bent Høie (H) skriver i en epost til avisen at regjeringen ikke hemmeligholder tall, og viser til at tallene oppdateres på Helsedirektoratets nettsider.

«Disse tallene viser at ventetidene har økt i 2020 som følge av virusutbruddet», skriver han.

