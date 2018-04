Siv Jensen mottatt med jubel på Venstre-landsmøte

Til ABBAs "Take a chance on me" gikk Siv Jensen på scenen under Venstres landsmøte.

GARDERMOEN (Nettavisen): Lite har splittet Venstre så mye som spørsmålet om å gå i regjering sammen med Frp. Lørdag var Frp-leder Siv Jensen uanonsert gjest på Venstres landsmøte.

- Kjære Venstre. Tusen takk for at dere ville satse på meg, hilste Siv Jensen foran salen av Venstre-politikere på Gardermoen.

- Venstre og Frp finner sammen i regjering flere ganger enn man skulle tro. sa Jensen etter introduksjon til ABBAs "Take a chance on me".

Jensen svarte med å spille en annen ABBA-låt: "Money, Money, Money" (must be funy in a rich mans world) og minnet Venstre om at man ikke må be om for mye i posisjon fordi alt skal dekkes inn i budsjettet.

Jensen fortalte landsmøte at hennes oldemor Betzy Kjelsberg var første kvinnelige medlem av Venstre.

- Vi er to partier som blant annet ønsker flere gründere, sa Jensen.

- Jeg vil takke Trine. Hun er en skikkelig grepa dame rett og slett. Jeg gleder meg til fire spennende og åpenbart krevende år, sa Jensen.

- Det var veldig hyggelig. Mange blir nok overrasket over hvor mye vi har felles. Det er klart vi har slåss og kranglet i mange spørsmål, men vi er veldig enig i synet på privat initiativ, på små og mellomstore bedrifter og hvordan vi skal forvalte skattebetalernes penger, sa Jensen til Nettavisen etter Venstre-talen.

Siv Jensen kunne ikke love fire rolige år mellom Venstre og Frp. Hun lovet derimot fire krevende år med mange diskusjoner.

