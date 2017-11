Siv Jensen offentliggjør advarsler til Christine Meyer

Finansdepartementet vil offentliggjøre alle advarsler som er blitt gitt til avgåtte SSB-sjef Christine Meyer om omorganiseringen i byrået.

Finansdepartementet advarte Statistisk sentralbyrå (SSB) og Christine Meyer en rekke ganger mot å gå for fort fram i omorganiseringen, fortalte finansminister Siv Jensen (Frp) mandag. Avgåtte SSB-direktør Christine Meyer hevder derimot at Siv Jensen trakk støtten til omorganiseringen først da det nylig ble kjent at 25 forskere skulle tvangsflyttes fra SSBs forskningsavdeling – inkludert innvandringsforsker Erling Holmøy.

Tirsdag kveld jobbet embetsverket i Finansdepartementet på spreng med å samle interne referater til en offisiell rapport om alle møtene hvor budskapet ble fremført, skriver Aftenposten. Rapporten skal være en del av svaret på spørsmålene fra Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité, som sendte over seks spørsmål om saken tirsdag.

Departementet offentliggjør samtidig den omforente protokollen fra to møter mellom departementet og SSB, og som det mener viser at finansminister Siv Jensen har rett i krangelen med Meyer om hva som er sagt og gjort.

Ifølge Finansdepartementet (FIN) ble det allerede på to møter i januar gitt klar beskjed til SSB om at de ikke måtte gå for fort fram. Årsaken var at et eget Statistikklovutvalg er i gang med å utrede og foreslå endringer i SSB organisering.

Dette budskapet ble også fremført av departementsråd Hans Henrik Scheel overfor daværende SSB-sjef Christine Meyer i et møte 27. mars, viser det omforente møtereferatet.

Kommunikasjonssjef Therese Riiser Wålen peker på nøkkelordet «igjen» i referatet fra mars.

– Det viser tilbake til to møter som ble holdt i januar, og som står sentralt. I tillegg ble det holdt to møter 8. og 19. september med samme budskap, sier Riiser Wålen til avisen.

