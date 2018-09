Siv Jensen om Oslo-byrådet: - Jeg begriper ikke hva de holder på med

- Jeg tror det er mange flere enn meg som begynner å bli alvorlig frustrert over det Raymond Johansen, Inga Marte Thorkildsen og Lan Marie Nguyen Berg gjør i Oslo.

FINANSDEPARTEMENTET (Nettavisen): Under ett år før kommunevalget går Frp-leder og finansminister Siv Jensen til knallhardt angrep på det rødgrønne byrådet i Oslo. For nå vil hun ta makta tilbake i hovedstaden. - Det å gå til kamp mot byrådet i Oslo kommer til å være en viktig sak for Fremskrittspartiet i det kommende året, sier Jensen til Nettavisen. Les også: Siv Jensen: - Jeg har ikke bundet renten

- Begynner å bli alvorlig frustrert

Frp-lederen legger ikke skjul på at hun er oppgitt over flere av grepene som byrådet har tatt i Oslo. Og hun tror mange er enig med henne. - Jeg tror det er mange flere enn meg, som har bodd i Oslo hele livet, som begynner å bli alvorlig frustrert over det Raymond Johansen, Inga Marte Thorkildsen og Lan Marie Nguyen Berg nå holder på med i denne byen, sier Jensen bestemt. OPPGITT: Frp-leder og finansminister Siv Jensen sier hun er kritisk til flere av grepene Oslo-byrådet (bildet) har tatt i Oslo de siste årene. Nå vil hun ta makten tilbake i hovedstaden. Hun mener byen rett og slett begynner å bli ufremkommelig. - Det er sikkert veldig fremkommelig for syklister og gående, men det begynner å bli veldig krevende for bilister. Mange steder kan du ikke komme deg frem, og det er krevende å drive næringsvirksomhet, sier Jensen. Hun viser til at flere Oslo-gater er blitt stengt det siste året, for å hindre gjennomkjøring i sentrum. I tillegg er over 700 parkeringsplasser blitt fjernet innenfor Ring 1, i det mye omtalte prosjektet Bilfritt byliv. SE VIDEO: Her angriper Siv Jensen Oslo-byrådet:

Vil stoppe Bilfritt byliv

- Vil dere stoppe prosjektet Bilfritt byliv om dere får tilbake makta i Oslo? - Ja! Jeg verdsetter jo at det er plasser i byen hvor det ikke er biler. Det er ikke det dette handler om. Nå handler det om at hele Oslo begynner å bli umulig å komme gjennom med bil, sier Jensen. Les også: Nå vil Høyre ha gratis kollektivreiser i Oslo Hun understreker at mange også er avhengig av å bruke bilen. - I og rundt de store byene, er det helt ideelt å bygge ut kollektive løsninger, men det handler igjen om valgfrihet. De som kan kjøre buss og trikk, skal få rikelig med anledning til å gjøre det. De som vil sykle skal selvfølgelig få lov til det. Men de som ikke har noe særlig annet valg enn å kjøre bil, må også få muligheten til det, sier Jensen. Statsråden tviler dessuten på om samferdselspolitikken som føres av Arbeiderpartiet, SV og MDG, nødvendigvis er til det beste for miljøet. - Jeg er ikke så sikker på om det i miljøets ånd er så veldig miljøvennlig heller, fordi folk må kjøre lange omveier. Det betyr ikke at de nødvendigvis slutter å kjøre. De kjører bare mer, lenger, bruker mer tid og det blir veldig mye kø inn til byen, fordi folk fomler og leter etter hvordan de skal klare å få dette til, sier hun. Les også: Her gir Oslo-bilistene blaffen i det nye forbudet

- Begriper hva de holder på med

Dersom Frp får byrådsmakt etter neste års kommunevalg, lover hun derfor både en mer fremkommelig by, og flere parkeringsplasser. - Hvis det skulle bli et politisk skifte i Oslo, så vil Oslo også bli en mer fremkommelig by. Hvis du først tar bort noen av de stengslene som de har satt opp, så må du også legge til rette for at du skal få satt fra deg bilen. Alt annet blir helt håpløst, sier Jensen. STENGTE GATER: Her er det nye kjøremønsteret som ble innført i Oslo tidligere i år, for hindre gjennomkjøring i sentrum. - Byen er blitt ufremkommelig, mener Jensen. Hun viser samtidig til at vi beveger oss inn i en tid der det blir stadig flere lav- og nullutsbiler på norske veier. - Så det er jo ikke bilen som er problemet lenger. Det er et fremkomstmiddel som snart ikke forurenser. Jeg begriper ikke hva de holder på med. Er det bilen som fremkomstmiddel man vil til livs, og ikke utslippene fra den? undres Jensen.



Les også: Slaktet Oslos utekontor - nå er «kontoret» fjernet - Skal fjerne eiendomsskatten

Finansministeren ser heller ikke blidt på eiendomsskatten som det rødgrønne byrådet innførte for to år siden.

- Det er for mange som tyr til eiendomsskatt og til overpriste gebyrer, uten at man egentlig løser de reelle utfordringene for innbyggerne sine. Man begynner å bruke pengene på veldig mye annet, som i Oslo, sier hun. - Så eiendomsskatten vil dere ta bort i Oslo? - Ja, selvfølgelig. Eiendomsskatten kom til Oslo med dette byrådet. Oslo ble styrt helt utmerket uten eiendomsskatt i mange år. Det er ingen grunn til at man skal ha eiendomsskatt i Oslo, sier Jensen, og legger til: - Jeg vil tippe at det vil bli et krav fra alle de borgerlige partiene. VIL FJERNE: Jensen sier Frp vil fjerne eiendomsskatten byrådet med byrådsleder Raymond Johansen i spissen har innført i Oslo. - Hvor skal man hente inn de pengene da? - Man klarte jo å drifte Oslo helt utmerket uten eiendomsskatt før. Oslos økonomi var bra. Men dette er typisk Arbeiderpartiet og sosialistiske partier, de har alltid masse ideer de har lyst til å bruke penger på, men de klarer altså ikke å prioritere. Da stikker man i stedet hele sugerøret ned i folks lommer og henter ut penger derfra, sier hun til Nettavisen. Les også: - Oslo-byrådet stenger funksjonshemmede ute - Kunne heller satt ned avgiftene

Jensen sier at hun særlig reagerer på at skattepengene brukes på en rekommunalisering av private tjenester i Oslo kommune. - Dette er jo penger som kommunen krever inn, og som de aktivt velger å bruke på å kjøpe opp tjenester som fungerer helt utmerket under andres eie. Jeg tenker at det må da være andre smartere måter å bruke de pengene på. De kunne heller satt ned skattene og avgiftene, sier hun. Som Nettavisen omtalte i forrige uke, bryter byrådet nå samarbeidet med to private sykehjem, og tar over driften av det ene sykehjemmet selv. - Det er ikke sånn at vi har et ønske om at alle sykehjem skal være private. Vi ønsker mangfoldet, og det betyr kommunale sykehjem i konkurranse med ideelle og private sykehjem. Det er det mangfoldet som skaper et samlet sett godt tilbud for brukerne, og det er brukernes interesse som vi må ha i bakhodet når vi gjør dette, sier Jensen, og påpeker: - Folk har det bra, og de er fornøyd. Likevel skal altså byrådet ødelegge dette, fordi de har en ideologisk overbevisning som egentlig ikke har noe med brukerne å gjøre lenger, men det har med ideologi å gjøre. FÅR IKKE FORTSETTE: Det private helseforetaket Unicare omsorg får ikke lenger drive Ammerudlunden sykehjem i Oslo, noe Jensen synes lite om. Les også: Byrådet bryter samarbeidet med to private Oslo-sykehjem - Mager trøst når folk blir irritert

I valgåret skal det også rulles ut 53 nye bomstasjoner i Oslo og Akershus, som en del av Oslopakke 3. Samtidig brer et bompengeopprør seg flere steder, mens bompengemotstander Frp sitter med regjeringsmakt. - Vår motstand har vært klar, også i Oslo, men vi står altså i en særdeles ensom kamp. Det er et dundrende flertall på Stortinget som vil det annerledes. Det vi har fått til er riktignok å redusere bompengeandelen i en del prosjekter, og vi har fått kostnadene ned, men det er jo en mager trøst i en tid hvor folk begynner å bli irritert, vedgår Jensen. - Er du redd for at bompengeopprøret skal bre seg videre det neste året? - Jeg skjønner godt at veldig mange har engasjement i dette, fordi det er dyrt. Men det jeg også er opptatt av å si er at man også må se på summen av det vi krever inn fra bilistene. Da vi kom i regjering betalte bilistene inn mye mer til statskassen enn de fikk tilbake. Nå etter at vi har sittet i regjeringen i fem år, så har det snudd. Nå betaler bilistene inn mindre enn de får tilbake, sier hun. Les også: Jon Georg Dale: - Har ikke overtatt et bompenge-opprør - Ap slår inn åpne dører

Nasjonalt vil eiendomsskatt også bli en viktig valgkampssak for Frp. I tillegg til eldreomsorg, valgfrihet, skole - og som alltid innvandring. - Integreringspolitikk kommer til å være svært viktig i valgkampen, fordi det er et virkemiddel kommunepolitikerne kan gjøre noe med. I en del store byer kommer nok også innvandringsdebatten til å være relevant, fordi det oppleves som en utfordring, sier Jensen. NY POLITIKK: Masud Gharahkhani, som har ledet Arbeiderpartiets migrasjonsutvalg, la i forrige uke fram sitt forslag til hvordan partiets innvandringspolitikk bør se ut. - De slår inn åpne dører, mener Jensen.

I forrige uke meldte også Arbeiderpartiet seg på for fullt, og la fram sitt forslag til en ny, og strengere innvandringspolitikk. - Frykter du at Aps nye innvandringspolitikk vil ødelegge for Frp, ved at dere blir for like?

- Nei, jeg ønsker Arbeiderpartiet velkommen etter, der de nå etter mange år begynner å adoptere løsninger vi har stått alene om før. Men det er jo vi som har vist evne og vilje til å stramme inn på innvandringspolitikken, sier hun, og til slutt påpeker: - Noe av det Ap prøver å skape store nyheter om, er å slå inn åpne dører.

Mest sett siste uken