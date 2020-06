Siv Jensen: Smittevernstiltak oppleves inkonsekvent og forvirrende

Frp-leder Siv Jensen mener at regjeringen gjør klokt i å tenke gjennom smitteverntiltakene på nytt.

I Stortinget fredag ga hun uttrykk for at argumentasjonen bak tiltakene nå er vanskelig å forstå for mange. Hun frykter at respekten for smittevernrådene er dalende i befolkningen og at dugnadsånden svinner.

– Jeg tror regjeringen gjør klokt i å tenke gjennom smitteverntiltakene én gang til, sa Jensen.

Hun mener at omslaget i folkeopinionen kom i forbindelse med demonstrasjonen til støtte for Black Lives Matter.

Jensen pekte på at det kan være vanskelig å forstå hvorfor Boligmessa ikke fikk holde åpent, mens Ikea og Maxbo kan ta imot kunder. Strender og spisesteder fylles opp, mens arrangører opplever inngripen fordi publikumsmassen blir for stor.

Reiserådene og åpning av grenser er ikke i tråd med den linjen europeiske naboland har lagt seg på. Dette er vanskelig for folk å forstå, og det gjør at respekten for regjeringens valg svekkes, frykter Jensen.

