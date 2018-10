Finansminister Siv Jensen sier hun vurderte å melde inn avtalen om hytteleie med Johan H. Andresen, men kom fram til at den ikke rammes av regelverket.

Fredag sendte Finansdepartementet Siv Jensens svar til Stortinget om hennes leie av hytta til Johan H. Andresen. Jensen betaler 40.000 kroner i året for å leie en hytte med egen brygge og badehus på Grimsøya i Oslofjorden. Andresen har hytte ved siden av, skriver Dagens Næringsliv.

I svaret forteller finansministeren om hva slags vurderinger hun har gjort før avtalen ble inngått i fjor.

«Jeg har selvsagt også vurdert Stortingets register for verv og andre økonomiske interesser, men kan ikke se at regelverket omfatter ordinære leieforhold for fritidsboliger», skriver hun.

I dette registeret har finansministeren meldt inn at hun har fått en flaske whisky av Stortingets presselosje. Statsministerens kontor ble orientert i fjor.

«Det gjorde jeg for å klargjøre eventuelle fremtidige habilitetsspørsmål. Om det i fremtiden vil oppstå habilitetsspørsmål fordi jeg som privatperson leier en hytte av Johan Andresen, vil avhenge av eventuelle konkrete saker som departementet vil få til behandling», skriver Jensen.

Leieavtalen ble inngått på forsommeren 2017 og gjelder for ti år.

Siv Jensen utnevnte i 2014 Johan H. Andresen til leder av Etikkrådet for oljefondet.

«Bruken av hytta bygger på et regulært, privat leieforhold. Jeg har ikke mottatt en gave eller tjeneste eller annen form for ytelse», skriver Jensen i svaret.

