Sivertsen håper Solberg har tillit til ham

Fiskeriminister Geir Inge Sivertsen (H) har mandag tilbakebetalt etterlønnen han er skyldig, og sier han håper statsministeren fortsatt har tillit til ham.

Sivertsen har vært hjemme på Senja for å rydde opp, og han har søkt om permisjon fra fylkestingsvervet i Troms og Finnmark fra 1. mars.

Sivertsen har mottatt 25.063 kroner for dette vervet fra oktober til desember i 2019, og 27.375 kroner for januar og februar i 2020.

Han opplyser at han mandag har annullert etterlønnsavtalen og tilbakebetalt beløpet han er skyldig. De nødvendige avtalene med fylkeskommunen for å få ryddet opp er også inngått, sier Sivertsen til NTB.

Tillitsspørsmål

Både Ap og SV har krevd at statsminister Erna Solberg (H) avklarer om hun har tillit til Sivertsen. Stortingsrepresentant Terje Aasland, som sitter i næringskomiteen for Ap, mener Sivertsens opptreden er «moralsk forkastelig».

Sivertsen sier han ikke har vurdert å trekke seg som fiskeriminister, og gir uttrykk for at statsministeren fortsatt har tillit til ham.

– Jeg har ikke fått andre signaler fra henne om det. Jeg har sagt at jeg ville rydde opp og mener jeg har gjort det nå, sier Sivertsen.

Fiskeriministeren sier han forstår at folk stiller spørsmål, men mener han ikke har utvist dårlig moralsk dømmekraft.

– Det har i hvert fall ikke vært i mine tanker at dette har vært økonomisk motivert, sier han.

Den største tabben

VG og Aftenposten skriver at Sivertsen også fikk full godtgjørelse for fylkestingsverv i Troms og Finnmark fylkesting etter at han tiltrådte som statssekretær i november, og også da han ble fiskeriminister 24. januar.

Dagbladet avslørte i forrige uke at Sivertsen fikk utbetalt 120.000 kroner i etterlønn som ordfører i Lenvik kommune, samtidig som han mottok full lønn som statssekretær i Nærings- og fiskeridepartementet. Det ble også kjent at Sivertsen søkte om etterlønn etter at han ble statssekretær.

– Etterlønnsavtalen jeg fikk da jeg tiltrådte som statssekretær, er den største tabben. Det var en dårlig vurdering fra min side, sier fiskeriministeren.

