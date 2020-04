Sivilforsvarssjefen vil ikke sette inn sine mannskaper i Oslo

Oslos byrådsleder vurderer å be om at Sivilforsvaret settes inn for å sørge for at koronabestemmelsene følges. Unødvendig, mener sivilforsvarssjefen.

– I utgangspunktet oppfatter vi ikke dette som kritisk og akutt nok og ber Oslo kommune om å vurdere andre alternativer først, skriver sjefen for Sivilforsvaret, Tore Ketil Stårvik, til Forsvarets forum. Byrådsleder Raymond Johansen (Ap) vurderer å be om at Sivilforsvaret settes inn i påsken for å påse at folk holder avstand og unngår store folkeforsamlinger. Stårvik mener at Oslo kommune bør se etter andre alternativer – som egne ansatte, frivillige organisasjoner eller private vekterselskaper der flere nå er permitterte. Han viser til at de har begrensede ressurser og mange oppdrag om dagen. (©NTB)