Sivilombudsmannen ber politiet svare på lang saksbehandling hos namsfogdene

Sivilombudsmannen har gitt Politidirektoratet en frist til 16. februar med å svare på hvorfor landets namsfogder har så lang saksbehandlingstid.

I et brev til Politidirektoratet skriver Sivilombudsmannen at de har mottatt klager på lang saksbehandlingstid for flere av landets namsfogder. Saker som omhandler gjeldsordning kan ha ligget i over ett år eller mer, og saker om utlegg har vært ubehandlet mellom åtte til ti måneder.

I brevet ber ombudsmannen direktoratet om en vurdering av situasjonen og en redegjørelse av saker på vent.

– I de innkomne klagesakene har namsfogden ved flere anledninger blitt kontaktet på telefon herfra, og vi har bedt om en redegjørelse for tidsbruken. Svarene har gjennomgående vært at forsinkelsen skyldes ressurssituasjonen, skriver seniorrådgiver Marianne Aasland Kortner hos Sivilombudsmannen i brevet til Politidirektoratet.

Ved ett tilfelle hadde namsfogden i Oslo, Asker og Bærum svart at det over flere år hadde fått redusert kapasitet som følge av ABE-reformen fra regjeringen og andre reformer, samt at det hadde vært et stigende antall saker til behandling.

(©NTB)

