Siw fikk seg en overraskelse: - Kronhjorten lå og sov på plenen bak blokka

- På den nærmeste var den bare halvannen meter fra meg, sier Siw Brown. Se bildene.

FYLLINGSDALEN (Bergensavisen): – I går lå kronhjorten og sov på plenen like bak blokken vår. Den er helt nydelig, sier Siw Brown.

Hun forteller at to hjort nærmest har flyttet inn i Smiberget borettslag i Fyllingsdalen i Bergen.

– Jeg ser dem nesten hver dag. I går satt jeg ute og tok bilder av kronhjorten i en time. Det er ganske unikt. På det nærmeste var den bare halvannen meter fra meg. Hjorten er mitt favorittdyr. Så majestetisk og vakker, sier Brown.

Økt hjortebestand kombinert med en snørik vinter gjør at stadig flere hjort trekker til bynære strøk.

– Hjorten er på jakt etter mat. Mye snø på fjellet gjør at den trekker ned til hagene der den finner næringsrike hageplanter, forklarer Magnus Frøyen, ansvarlig for hjorteforvaltningen ved Norsk hjortesenter.

– Hjorten er ikke farlig eller aggressiv, forteller Magnus Frøyen ved Norsk hjortesenter.

Blir fort tamme

Han forteller at hjorten i utgangspunktet er ganske sky.

– Men hjort som er vant til å oppholde i nærheten av mennesker, blir fort ganske tamme, sier han.

Det har beboerne i borettslaget fått merke.

– De går rundt blokkene våre og spiser. Hjorten virker helt avslappet. Selv om vi vet at det ikke er lov, har flere matet dem. De får epler og brød, forteller Brown.

Det er også observert hjort andre steder i Fyllingsdalen.

– I forrige uke så jeg noen dyr like ved Lyshovden oppveksttun. Det kan være de samme dyrene, men jeg tror det er flere. Det er ganske mange som forteller om hjort i hagene sine, sier hun.

Brown er ikke redd hjorten selv om den kommer veldig nært. Det er det heller ingen grunn til å være, ifølge Frøyen.

I fjor økte bystyret kvoten for hvor mange hjort som kan skytes i Bergen.

– Hjort er ikke farlig eller aggressiv. Men dersom dyrene blir presset inn i et hjørne, kan de nok løpe deg ned om du står i veien.

Forbudt å mate hjorten

Frøyen sier at det er forbudt å mate dyrene.

– Grunnen til det er skrantesyken, sier han.

Siden i fjor sommer har det vært forbudt å legge ut fôr eller mate hjortedyr i hele landet. Forbudet er et tiltak for å begrense spredning av skrantesyke (CWD).

Frøyen forklarer at hjorten kommer nok til å trekke vekk fra bynære strøk i løpet av sommeren.

– Snøen forsvinner og den vil finne mat tilgjengelig på et større område. Men noen kan nok finne på å være fast på et område, dersom hjorten trives og får nok mat.

– Jeg synes det er skikkelig koselig at de er her. Naturen og dyrelivet kommer på mange måter nærmere, noe jeg liker godt, sier Brown som håper hjorten blir værende.

Tiltak for å bli kvitt hjorten

Men det er ikke alle som liker hjortedyr i hagen. Flere klager på at hjorten spiser opp plantene.

Det finnes flere råd for hvordan du kan skremme hjorten bort.

Klarer du ikke å bli kvitt hjorten, går det an å gi beskjed til Bergen kommune. De ønsker tilbakemelding fra publikum på observasjon av hjort i tettbygde strøk og oppfordrer til å melde inn.

Kommunen kan iverksette tiltak, men hjort er som annet vilt beskyttet av naturmangfoldloven og skal fortrinnsvis felles under ordinær jakt.

Bergen har økt jaktkvoten

I fjor økte bystyret kvoten for hvor mange hjort som kan skytes i Bergen. Arealet for hvert jaktvald i Bergen ble redusert. Det betyr langt flere jaktvald og dermed flere som kan drive med jakt av hjort, elg og rådyr. I tillegg økte normalkvoten fra 290 til 370 dyr.

Bestanden i Bergen har vært for høy i forhold til hvor mange dyr et område kan fø. Dette fører også til at mange dyr drepes i trafikken og beiteskader på skog og innmark.

Bare i 2016 ble det registrert 44 trafikkpåkjørsler i Bergen.

