Sjåfør skadd i elgpåkjørsel på E6 på Romerike

E6 var ble stengt i sørgående retning etter en elgpåkjørsel på E6 sør for Kløfta fredag morgen. En person er ifølge politiet alvorlig skadd i ulykken.

Ulykken skjedde på E6 ved Grankrysset på Lindeberg i like før klokken 6 fredag morgen. Operasjonsleder Tom Sandberg i Øst politidistrikt sier til NTB at en person er alvorlig skadd, men at vedkommende skal være våken.

To biler og en elg var involvert i ulykken. Ifølge operasjonslederen kjørte den ene bilen på elgen før den andre bilen kjørte på denne bakfra.

– Politi, ambulanse og brannvesen er på stedet. I tillegg kommer Mesta for å fjerne elgen og feie veien, sier Sandberg.

Begge kjørefeltene var en periode stengt etter ulykken, men 6.30-tiden ble venstre felt åpnet for trafikk.

(©NTB)

