Sjåfør siktet etter dødsulykke i Oslo

Lastebilsjåføren er fratatt førerkortet etter at en kvinnelig syklist omkom i ulykken.

Torsdag i forrige uke omkom en kvinnelig syklist etter å ha blitt påkjørt av en lastebil i krysset Langkaia/Operagata i Bjørvika i Oslo.

Ulykken blir nå etterforsket av politiet.

- Vi foretar både tekniske og taktiske etterforskningsskritt. Det går blant annet på gjennomgang av videoovervåkning i området, og om det er noe å hente der. I tillegg er det avhør av vitner, sier Frode Andreassen, avsnittsleder for avsnitt for spesialetterforskning, til Nettavisen.

Les også: Kvinnelig syklist omkom etter påkjørsel

- Førerkortet beslaglagt

Sjåføren av lastebilen er også blitt avhørt.

- Han ble avhørt på fredag uten at jeg kan si noe om hva han har sagt av hensyn til etterforskningen. Sjåføren er mistenkt for brudd på Veitrafikkloven, så det er tatt beslag av førerkortet. Det går på uaktsomhet, sier Andreassen.

Han sier de ennå ikke har helt oversikt over hendelsesforløpet, men at de ikke har mistanke om høy fart.

- Det har vært et sammenstøt i krysset der, men det er litt uklart hvordan det har skjedd. Begge enhetene kom i Langkaia i retning mot Oslo S, og lastebilen skulle inn i Operagta. Men det er uklart hvor syklisten skulle videre, rett fram eller inn i Operagata, sier avsnittslederen.

ULYKKESSTEDET: Bare politiets merking er igjen etter dødsulykken som kostet en kvinne livet i Operagata i forrige uke.

Les også: Dødsulykke i Oslo: - Det er farlig å sykle her

Undersøker lastebilen



Andreassen forteller at de har funnet noen overvåkningskameraer i området, og at de jobber med å gjennomgå dem.

- Vi undersøker også om det er ytterligere kameraer som kan gi oss et bedre bilde, sier han.

Lastebilen blir i tillegg undersøkt for mulige tekniske feil.

VIDEO: Politiet på ulykkesdagen:

- Farlig å sykle her



I morgenrushet fredag, i de tett trafikkerte gatene i Bjørvika, var det flere syklister som fortvilte over ulykken og trafikksikkerheten på stedet.

- Det er veldig trist, men det føles ikke trygt å sykle her. Det er farlig å sykle her, og dårlig tilrettelagt rett og slett - og dårlig planlagt, sa Thomas Svankil da Nettavisen stoppet ham ved ulykkesstedet.

Svankil sykler selv gjennom Bjørvika til og fra jobb hver eneste dag, og fortalte at han selv også har vært innvolvert i en ulykke der.

UTRYGT: - Det føles ikke trygt å sykle her, sier Thomas Svankil om å sykle i de nye gatene i Bjørvika i Oslo.

- Man merker at folk ikke tar hensyn, rett og slett. Det gjelder både bilister og syklister, de bare durer på uansett, og sykler blant annet på rødt lys. Jeg kjenner ikke til hva som skjedde her i går, men jeg ser jo at mange tar store sjanser i trafikken, sa Svankil.

VIDEO: Se intervju med syklistene:

Mest sett siste uken