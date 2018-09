Sjefen droppet jobbsamtalen da Jama ikke ville håndhilse

Jama hadde avtale om et møte om en mulig jobb i Posten, men møtet ble avlyst da han fortalte at han kun hilser på kvinner verbalt.

Før et møte med Posten i Lørenskog om en mulig jobb som ringevikar opplyste 20 år gamle muslimske Jama i en sms om at han kun hilser verbalt når han hilser på kvinner. Han skrev at han ikke kan håndhilse av religiøse grunner, skriver VG.

«Dette er noe jeg ikke kan forholde meg til. Da kan jeg dessverre ikke møte deg», var svaret han fikk tilbake.

Også NRK har omtalt saken. De skriver at Jama så svarte sjefen og ba henne se forbi dette og gi ham en sjanse likevel. Svaret var at hun ikke kunne ha ansatte med slike holdninger.

«Beklager, men jeg kan ikke ha ansatte med slike holdninger. Religion er en privatsak og noe jeg vanligvis legger meg opp i. Når du nå har lagt det frem så må jeg forholde meg til det. Derfor er det uaktuelt for meg å ansette deg. Ditt valg ...»

Ifølge Jama har han tidligere også informert om at han ikke håndhilser på forhånd, og sagt i fra om at dette ikke er personlig. Han har tidligere fått jobber etter å ha opplyst om dette, sier han til VG.

– Posten er et mangfoldig selskap, med mange flerkulturelle medarbeidere. De burde vise toleranse for at vi er forskjellige, og har forskjellige meninger og syn, sier han til VG.

Pressesjef John Eckhoff forteller VG at de også tidligere i sommer avviste en søker som ikke ville håndhilse. Han forteller de mottok sms-en fra Jama omkring en halvtime før møtet, og at den kvinnelige teamlederen diskuterte med andre ledere hos dem hva hun bør gjøre. Der skal alle vært enige.

– Vi som konsern har ingen regler for håndhilsing, men vi forholder oss til sosiale normer i Norge. Vi likestiller menn og kvinner og behandler hverandre med respekt, sier han.

Nettavisen skrev i sommer også om en muslimsk vikar ved en barneskole i Oslo som ikke fikk fortsette i jobben fordi han ikke ville håndhilse på kvinner. I august ble også et par i en sveitsisk by som ble nektet statsborgerskap fordi de ikke kunne håndhilse på personer av motsatt kjønn.

