Sjekker ut DNA-spor i Hagen-saken

I arbeidet med å kartlegge åstedet på den tiden Anne-Elisabeth Hagen forsvant har politiets etterforskere innkalt vitner til å avgi DNA-prøve.

Politiets etterforskning i Hagen-saken spisser seg stadig nærmere inn mot det tidspunktet de antar at den 68 år gamle kvinnen forsvant fra hjemmet på Lørenskog den 31. oktober i fjor. Fredag skriver VG at etterforskningen dreier seg rundt å rekonstruere en DNA-profil som kan peke mot mulige gjerningspersoner. Et vitne i saken ble i forrige uke kontaktet av Kripos for å avgi DNA-prøve. Vedkommende hadde tidligere vært hjemme hos ekteparet.

– Politiet sa ikke så mye, men jeg fikk inntrykk av at de skulle utkvittere DNA fra boligen, sier personen til avisa.

Vitnet var også inne i bildet da politiet etterforsket alle skospor i huset til de bare satt igjen med ett uidentifisert avtrykk fra Sprox-skoen i størrelse 45.

Politiinspektør Tommy Brøske bekrefter til VG at politiet har sikret DNA-spor i etterforskningen, og at det arbeides med å finne ut hvilken betydning dette har.

– Jeg vil ikke kommentere analyseresultatene, sier Brøske, som likevel bekrefter at personer nå blir innkalt for å avgi DNA-prøver for å bli sjekket ut av saken.

Politiet har sagt at de har som mål å oppklare saken innen utgangen av 2019, men Brøske sier at dette ikke er et absolutt mål.

