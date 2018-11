Sjøforsvaret: - Sikringsarbeidet går som planlagt

Fregatten kan bli liggende på havaristedet i lang tid. Se web-tv fra Øygarden.

Den havarerte fregatten KNM «Helge Ingstad» ligger fortsatt stabilt og sikringsarbeidet går som planlagt, ifølge Sjøforsvaret. Det er nå festet totalt syv stålvaiere fra fartøyet til solide festepunkter på land. De siste stålvairene ble festet av dykkere søndag.

Les også: Mener fem ting gikk galt før milliard-fregatten kjørte på oljetanker

Forsvarsmateriell planlegger bergingsoperasjonen i samarbeid med BOA Management AS og Kystverket. Ankringsfartøyet Scandi Vega har undersøkt bunnforholdene. Ytterligere kartlegging av undervannstopografi omkring og under fartøyet er utført ved hjelp av den autonome undervannsfarkosten Hugin, melder Sjøforsvaret.

Mannskap fra Forsvaret har hentet ut data fra fartøyet, og innholdet er overlevert til Statens Havarikommisjon.

KNM Helge Ingstad kan bli liggende på ulykkesstedet i lang tid før den slepes til Haakonsvern. Lydloggen fra ulykken gjør inntrykk på ansatte i Sjøforsvaret.

- Det er altfor tidlig å si, men dette vil ta lang tid, sier presse- og informasjonsoffiser Thomas Gjesdal i Sjøforsvaret på spørsmål fra NTB om når fregatten kan slepes «hjem» til marinebasen Haakonsvern i Bergen.

Lørdag publiserte VG en lydlogg fra tiden rundt torsdagens ulykke. Den viser at KNM Helge Ingstad fikk klare advarsler fra tankskipet Sola over radiosambandet før de to skipene kolliderte.

«Helge Ingstad! Drei!», var beskjeden fra tankskipet, som tre sekunder etter sa: «Det blir en kollisjon her da». VG har også fått tilgang til radarbilder som viser at fregatten holdt høy fart og stø kurs mot tankskipet, til tross for advarslene.

– Dette var også for oss første gang vi så og hørte hendelsen, og det gjør dypt inntrykk, sier Gjesdal.

Les også: Lydlogg fra KNM Helge Ingstad etter skipskollisjon gjør inntrykk

Mest sett siste uken