Sjokkert lokalsamfunn på Varhaug bearbeider sorgen

Drapet på 13 år gamle Sunniva Ødegård har satt dype spor i lokalsamfunnet på Varhaug. Kommunen ønsker nå å gi barn og unge trygghetsfølelsen tilbake.

– Folk er oppgitt, folk er i sjokk over at dette kan skje på Varhaug, sier fungerende ordfører Mons Skrettingland i Hå kommune til NTB.

Under de grå skyene over Rådhusgata på Varhaug var det folketomt og stille tirsdag. Det er vanligvis ikke så glissent i gatene her, ifølge Skrettingland. Men dette er ingen vanlig tid i bygda.

– Dette er en sak som vil ligge i Varhaug i mange år. Etter hvert som tiden går så ønsker jeg at Varhaug skal fortsette å være en trygg og god plass både for barn og ungdom. Men den veien er lang, og vi har mye bearbeiding å gjøre, sier Skrettingland.

Ordføreren er selv født og oppvokst på Varhaug, et tettsted med rundt 3.000 innbyggere, og sier han aldri før har hørt om et drap i området. Nå vil det rystede lokalmiljøet holde et helsesenter åpent hver dag fra klokken 12 til klokken 15 for alle barn og unge som ønsker å ha noen å prate med. Tilbudet vil være der så lenge det trengs.

– Varhaug er et tettsted med jordnære og gode mennesker. Det er en plass der mange har relasjoner til mange. Det er skoleelever, idrettslag, vennegjenger og miljøer på kryss og tvers som er berørt her. Mange ungdommer er rammet. Og nå må vi være der for dem, sier Skrettingland.

(©NTB)

