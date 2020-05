Sjømannskirken får 16 millioner i koronakompensasjon

Barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad (KrF) sier regjeringen ønsker at Sjømannskirken skal kunne opprettholde sin beredskap og tilstedeværelse for nordmenn i utlandet gjennom og etter koronapandemien. Foto: Fredrik Hagen / NTB scanpix Foto: (NTB scanpix)

Regjeringen bevilger Sjømannskirken 16 millioner kroner i revidert statsbudsjett for å kompensere for inntekter som har falt bort under koronapandemien.

Facebook

Twitter

Kopier lenke

Beløpet tilsvarer det Sjømannskirken søkte om for å få dekket inntektsbortfallet, skriver Vårt Land. – Regjeringen ønsker at Sjømannskirken skal kunne opprettholde sin beredskap og tilstedeværelse for nordmenn i utlandet gjennom og etter koronapandemien, sier barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad (KrF) til avisen. Tilskuddet begrunnes i tillegg med at Sjømannskirkens økonomi rammes hardt fordi kirkens virksomhet er i utlandet og dermed faller utenfor ulike krisepakker og støtteordninger som er opprettet i Norge. (©NTB)

Reklame Endelig får du verdens råeste elsykler i Norge