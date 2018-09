Sju aksjer til nytt toppnivå på børsen

Hovedindeksen ved Oslo Børs hadde ved 12-tiden tirsdag hevet seg 1 prosent til 941,36 poeng. For sju av aksjene er det «all time high».

Ifølge Hegnar.no er aksjene med ny toppnotering Grieg Seafood, AkerBP, Aker, Atea, Flex LNG, Equinor og Seadrill. Blant annet har oljegiganten Equinor en økning på hele 3,4 prosent.

Det går imidlertid ikke like bra for alle aksjene. Telenor (-0,6), Norwegian (-4,0) og Schibsteds A-aksje (-0,9) og Orkla (-0,5) er blant dem som går mot strømmen. Det gjør også XXL, som med et fall på 3,5 prosent når «all time low», ifølge Hegnar.no.

Ute i Europa er det også god stemning, dog ikke så bra som i Oslo. Ved de toneangivende børsene i Frankfurt, Paris og London er oppgangen mellom 0,2 og 0,3 prosent.

Nordsjøolje omsettes ved lunsjtider tirsdag for 81,81 dollar fatet, en økning på 0,5 prosent fra natt til tirsdag.

