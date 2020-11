Sju av ti vil ta koronavaksine

I en ny meningsmåling sier sju av ti nordmenn at de er villige til å ta koronavaksinen som blir anbefalt av norske myndigheter.

To av ti svarte at de ikke vil ta en slik vaksine, mens én av ti ikke er sikker.

Undersøkelsen ble gjort i slutten av oktober blant 1.000 personer og utført av Respons på oppdrag fra VG.

Målingen viser også at kvinner er mer skeptisk til å ta vaksinen enn menn. Over en tredel av kvinnene oppgir enten at de ikke vil ta vaksinen eller at de er usikre på dette. Tilsvarende tall for menn er 24 prosent.

Det er et flertall som ønsker å ta vaksinen uansett partitilhørighet. Blant dem som stemmer Frp er det 61 prosent som vil ta den, mens blant MDGs velgere er det hele 92 prosent som er positive.

(©NTB)

