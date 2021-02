Sju nye smittetilfeller i Ulvik siste døgn

Det er påvist sju nye smittetilfeller i vestlandskommunen Ulvik det siste døgnet. Dermed er i alt 92 personer i kommunen bekreftet smittet.

Det opplyser Ulvik kommune i en pressemelding søndag ettermiddag.

Samtidig er det bekreftet ett nytt tilfelle i nærkommunen Kvam søndag. Den smittede er tidligere definert som en nærkontakt av en annen smittet.

Den siste tiden har det vært et større utbrudd av mutert virus blant en rekke kommuner i Hardanger. Kommunene har tidligere sagt at de regner med at de fleste nye tilfeller er tilfeller av mutert virus.

Regjeringen innførte søndag en rekke inngripende tiltak for Ulvik, Kvam og Bergen etter utbruddet av mutert virus i de tre kommunene. Tiltakene innebærer blant annet at det innføres rødt nivå i barnehager, barneskoler og ungdomsskoler, skjenkestopp og at de fleste butikker stenges.

(©NTB)

Reklame Denne ladekabelen sparer strøm, og redder batteriet