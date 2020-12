Sju østlandskommuner får vaksinene først

Oslo, Ringsaker, Hamar, Stange, Sarpsborg, Fredrikstad og Hvaler får vaksinedoser fra den aller første leveransen.

Det opplyste Folkehelseinstituttet på en pressekonferanse tirsdag morgen.

Den første vaksineleveransen på i underkant av 10.000 doser til Norge kommer 26. desember.

De første vaksinene i Sarpsborg blir satt 28. desember, melder SA.

– Vi er veldig glad for at vi får vaksiner som en av de første kommunene. Vi er godt forberedt og har gode planer for hvordan vaksineringen skal gjennomføres, sier helsesjef Øivind Werner Johansen til avisa.

Vaksinene i kommunen skal gis over tre dager: 28., 29. og 30. desember.

