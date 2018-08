Sju siktet i politiaksjon mot overgrepsnettverk

Promotion med annonselenker Regntøy guide

I alt sju personer er siktet etter at Innlandet politidistrikt startet sin Operasjon Zero i fjor – en aksjon mot overgrepsnettverk og nettovergrep mot barn.

Operasjon Zero ble iverksatt i kjølvannet av at Vest politidistrikt startet et systematisk arbeid mot overgrepsnettverk gjennom Operasjon Dark Room. Innlandet politidistrikt startet etterforskningen i mai i fjor.

Politiadvokat Julie Dalsveen forteller til Gudbrandsdølen Dagningen at de etterforsker saker med chatting som beskriver seksuelle overgrep mot barn og saker som gjelder seksuelle handlinger mot barn.

– Jo mer vi arbeider, jo mer finner vi. Dette er svært ressursmessig krevende, sier hun.

Ingen personer er dømt ennå i denne aksjonen, men 14 saker er oversendt til andre politidistrikter og sju personer er siktet – noen av dem for flere forhold. De sju siktede kommer fra ulike steder i Hedmark og Oppland.

