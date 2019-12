Sjuåring i Tromsø ikke utsatt for vold – døde av drukning

Det er ikke funnet sikre tegn til vold på den sju år gamle jenta som ble hentet opp av sjøen ved Tromsøya mandag.

Barnet døde på sykehus mandag kveld. Torsdag kunne politiet legge fram konklusjonen fram den foreløpige obduksjonsrapporten.

– Den viser at hun døde av drukning og alvorlig nedkjøling. Det er ikke påvist sikre tegn til vold, men det er merker på kroppen etter hjerte- og lungeredning i fjæra. Dødstidspunktet er videre tema i etterforskningen. Moren blir obdusert fredag, sa politistasjonssjef Anita Hermandsen på en pressekonferanse i politihuset i Tromsø torsdag.

Tilstanden er fortsatt kritisk for de to yngste barna som er innlagt på Rikshospitalet i Oslo.

– De er kritisk syke og er under høyintensiv behandling, sa politistasjonssjefen som møtte pressen sammen med politiadvokat Gøril Lund i Troms politidistrikt.

Politiet har til nå gjennomført 30 vitneavhør og arbeider videre med det.

– Vi ønsker å snakke med folk som kjenner familien og de som er en del av nettverket deres. I dag sluttfører vi rundspørringen i området. Vi driver også med gjennomgang av elektroniske spor og beslag.

Politiet sier at de begynner å få en tidslinje som viser hva som skjedde når i forkant av at moren og de tre døtrene ble funnet livløse i sjøen.

– Vi begynner å få et ganske godt bilde av det som skjedde før de havnet i sjøen, sa Hermandsen, og la til at politiet foreløpig ikke kommenterer noe om et eventuelt motiv.

Lund sier at siktelsen står uforandret mot moren i 20-årene. Hun er fortsatt siktet for drap og forsøk på drap.

