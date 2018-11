Sjøvegan-siktet krever seg løslatt

Den 37 år gamle mannen som er siktet for det 20 år gamle Sjøvegan-drapet nekter for å ha noe med drapet å gjøre, og krever seg løslatt.

Mannen har sittet varetektsfengslet siden han ble pågrepet i sommer. Han er siktet for å ha voldtatt og drept 59 år gamle Marie-Louise Bendiktsen i august i 1998, før han skal ha satt fyr på huset hennes for å skjule sporene.

Tirsdag ble mannen igjen fremstilt for fengsling i Nord-Troms tingrett. Her krevde politiet fengslingsperioden forlenget med åtte nye uker, skriver Nordlys.

– Vi registrerer at retten tidligere har kommet til at det foreligger skjellig grunn til mistanke. Vi er uenige i det. Bevisene er ikke gode nok. Saken har vært etterforsket i mange år, og etterforskningen har blitt giret opp etter at han ble pågrepet – uten at jeg kan se at man er kommet nærmere en løsning, sier 37-åringens forsvarer Thomas Hansen til avisen.

Den siktede er tamil og srilankisk statsborger, og kom først til Norge som asylsøker i 1997. De siste årene har han igjen bodd på Sri Lanka, men han ble pågrepet på Gardermoen lufthavn 20. juni i år.

Politiet frykter at mannen vil forlate landet dersom han løslates.

– Unndragelsesfare er anført, i tillegg til grunnvilkåret om skjellig grunn til mistanke. Vi mener at mistanken er styrket gjennom etterforskningen som er gjort etter at siktede ble pågrepet, sier politiadvokat Kirsti Jullum Jensen.

(©NTB)

Mest sett siste uken