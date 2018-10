Søk etter savnet hummerfisker trappes ned

Søket etter den savnede hummerfiskeren ved Arsvågen i Bokn i Rogaland trappes ned gjennom natten. En annen mann som var om bord i sjarken som gikk ned, er død.

– Det er fortsatt ressurser på land som er i aksjon, men fra midnatt trappes søket ned. Fra morgenen av, når det blir dagslys, vil nye mannskaper settes inn, sier operasjonsleder Victor Jensen i Sørvest politidistrikt til NTB klokka 23.45.

Mange ressurser

Mange ressurser ble satt inn i letingen etter de to mennene tidlig lørdag ettermiddag, blant annet losbåt, ambulansebåt og en rekke private båter. I tillegg har det vært flere helikoptre med i søkene, samt bistand fra Røde Kors og Norsk Folkehjelp.

En 51 år gammel mann ble funnet livløs og sendt til sykehus i kritisk tilstand, men livet sto ikke til å redde.

Hovedredningssentralen Sør-Norge (HRS) opplyser til NTB at søket på sjøen ble innstilt klokka 19 lørdag kveld, og at letingen nå kun foregår på land.

Stort område

Ifølge Jensen er det nå politi og frivillige som søker i området der sjarken gikk ned lørdag morgen. Også brannvesenet er på stedet. Jensen forteller at det er et forholdsvis stort område som gjennomsøkes.

– Utgangspunktet er jo der båten formentlig forulykket, og så må det utvides. Det har blitt gjort ganske grundige og omfattende søk i dag, og det er mulig at det utvides ytterligere søndag morgen, sier Jensen.

Det var like etter klokka 11 lørdag at HRS fikk melding om at en sjark med to menn om bord var savnet sør for Vestre Bokn sørøst for Karmøy i Rogaland. De to mennene drev med hummerfiske.

