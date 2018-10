Søk her: Dette er lønna til alle ordførerne i landet

Forskjellene på ordførerlønninger i Norge er store: Fra mer enn en statsrådslønn, til ingen lønn i det hele tatt.

Lønnsutbetalingene til landets ordførere har økt kraftig de siste årene, og mange ordførere har nå en millioninntekt. Forskjellene er derimot store fra lønnstopp- til bunn i kommune-Norge.

For å vise hva våre 422 folkevalgte ordførere får i godtgjørelse/lønn, har Nettavisen bedt om innsyn i ordførerlønningene i alle norske kommuner. Vi kan nå presentere en komplett liste over lønningene.

Ikke størst - men mest

Opplysningene vi har hentet inn, viser at ordførerne i gjennomsnitt tjener 862.559 kroner. Og det er store forskjeller mellom kommunene.

Hver tiende ordfører, 45 totalt, har en godtgjørelse på over én million kroner.

Helt på topp av lønnsstatistikken er derimot ikke Norges største kommune, men en middels stor kommune med om lag 30.000 innbyggere.

Høyest ordførerlønn har nemlig ordfører Tom Staahle (Frp) i Ullensaker kommune i Akershus, som er den eneste av ordførerne som tjener mer enn en statsråd, med en inntekt på 1.404.900 kroner.

Like bak ham kommer landets eneste SV-ordfører, Marianne Borgen, som i Oslo tjener det samme som en statsråd, 1.365.000 kroner.

Over 1,2 millioner kroner tjener også ordfører Christine Sagen Helgø (H) i Stavanger kommune i Rogaland, ordfører Harald Furre (H) i Kristiansand kommune i Vest-Agder og ordfører Øyvind Sand (Ap) i Rælingen kommune i Akershus.

- KS ville ikke hjelpe

Bakgrunnen for innsynskravet fra Nettavisen til kommunene, var at KS, kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon, i september nektet å gi ut oversikten de har over ordførernes godtgjørelser.

INTERESSE: - En slik oversikt har absolutt demokratisk interesse, sier nyhetsredaktør Erik Stephansen i Nettavisen om Nettavisens publisering av ordførerlønningene.

Etter avslaget har Nettavisen kontaktet hver enkelt kommune, og har bedt om innsyn i ordførerlønningene med henvisning offentlighetsloven.

- Vi syntes det var merkelig at det skulle være så vanskelig å få en oversikt over hva norske ordførere faktisk tjener. Og når KS ikke ville hjelpe oss, gikk vi i gang selv, sier nyhetsredaktør Erik Stephansen i Nettavisen.

Stephansen: Hvorfor finnes ikke statistikk over ordførernes lønn?

Stephansen mener det er viktig at en samlet oversikt over hva de folkevalgte ordførerne tjener, blir offentliggjort.

- En slik oversikt har absolutt demokratisk interesse. Opplysninger om hva ordføreren i din egen kommune tjener, er jo bare verdifull i den grad du kan sammenlikne med andre kommuner. I vår oversikt kan alle gjøre sine egne søk og sammenlikne med hvem de vil, forteller han.

Disse tjener minst

Nederst på lønningslista, med null kroner i godtgjørelse, finner vi ordfører Knut Jentoft (70) i Storfjord kommune i Troms, som Nettavisen omtalte tirsdag. Jentoft har imidlertid selv valgt å ikke motta godtgjørelse.

Den som faktisk tjener minst, er ordfører Jørgen Amdam i Volda kommune i Møre og Romsdal, som har en godtgjørelse på 453.464 kroner, ifølge opplysningene gitt av kommunen.

Nederst på lista finner vi også ordfører Gustav Kalager (Ap) i Krødsherad kommune i Buskerud, med en godtgjørelse på 487.795 kroner, og ordfører Marte Eide Klovning (Lokal liste) i Utsira kommune i Rogaland, som har en godtgjørelse på 519.000 kroner.

UTEN LØNN: Ordfører Knut Jentoft (70) i Storfjord kommune i Troms er den eneste ordføreren som har takket nei til godtgjørelse.

- Har blitt heldagsjobb

Som tidligere omtalt, var det flere kommuner som ikke overholdt svarfristen som offentlighetsloven gir ved innsynskrav, som er 1 til 3 dager. Etter 16 dager var det fortsatt 60 kommuner som ikke hadde svart. Men etter at dette ble omtalt og ved purring, oppga de fleste ordførerens lønn, med unntak av noen få som Nettavisen selv måtte hente inn.

- Jeg synes jo det er for slapt, rett og slett, sa generalsekretær Elin Floberghagen i Norsk Presseforbund til Nettavisen i forrige uke om de manglende svarene.

Stephansen er enig, og mener åpenheten er viktig av flere grunner.

- Det er ikke så veldig mange år siden ordførervervet var et verv. Nå er det blitt en heldagsjobb i nesten alle norske kommuner, og oversikten kan kanskje bidra til en konstruktiv debatt om profesjonaliseringen av norske politikere, sier han.

Ser mot Stortinget

Mange av kommunenes godtgjørelser til ordførerne er basert på en stortingsrepresentants lønn, som nå er på 956.463 kroner.

Enkelte kommuner beregner lønna ut fra 80 prosent av Stortingets lønnsnivå, mens andre har 90 prosent - eller helt lik godtgjørelse.

NB! I tillegg til ordførernes godtgjørelser, kommer ulike tillegg som ordførerne får for sin jobb, som ved å lede utvalg eller sitte i styrer, samt dekning av diverse utgifter, som telefon og transport.

