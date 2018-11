Skadd bilfører stakk fra ulykke - innhentet av politihunder

To personer i 20-årene stakk fra ulykkesstedet etter å ha kjørt av veien så bilen rullet rundt ved Solum i Skien. Politihunder innhentet dem etter en halvtime.

Sør-Vest politidistrikt meldte om trafikkulykken på fylkesvei 353 klokka 1 natt til mandag på Twitter. Den ene personen er kjørt til sykehus med skader.

– Det var en kvinne i 20-årene som hadde lånt en bil av en bekjent. Denne er kjørt ut. Kvinnen og en mann som var i bilen stakk til skogs, og en hundepatrulje fant dem en halvtimes tid senere, sier operasjonsleder Knut Larsen til VG.

Politiet opplyser at kvinnen er kjørt til sykehus med mulige hodeskader, mens mannen, også i 20-årene, er fraktet til legevakt.

Politiet opplyste først på Twitter at de mistenkte at det var kvinnen som førte bilen, men til VG sier de litt senere at det er uklart hvem som kjørte.

(©NTB)

