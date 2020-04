Skade på konteiner utenfor Rogaland trolig årsak til plastutslippet i Oslofjorden

Forskningsselskapet Norner mener plastutslippet flere steder langs Oslofjorden fra 16. mars stammer fra en konteiner skadd på sjøen natt til 23. februar.

Det aktuelle skipet konteineren var om bord på, var lastet med blant annet 26 tonn polypropen og skulle fra Rotterdam i Nederland til Tananger i Rogaland. Skipet eies av Sea-Cargo og driftes av Seatrans Ship Management.

Det opplyser Norner i en epost. Norner har på oppdrag fra Oslofjordens Friluftsråd (OF) analysert plastpelletene som ble funnet først 16. mars ved Hankø, og der etter flere steder langs Oslofjorden.

– Det er svært sannsynlig at en skade på en konteiner under sjøtransport natt til 23. februar er årsak til disse funnene, sier Ole Sævild i Sea-Cargo.

Politiet beslagla lasten fra den skade konteineren 24. februar. Endelig bekreftelse på at plasten i Oslofjorden stammer derfra er ventet når analyser av prøver politiet har sendt Norner, er ferdigstilt.

Uvær

Under sjøtransport natt til 23. februar ble det kraftig uvær.

– Mannskapet observerte at det var slått hull på en av konteinerne om bord, og at polypropen-pellets hadde lekket på dekk og sannsynligvis også sjø, sier Sævild i Sea-Cargo.

Kystverket ble varslet om skaden på konteineren og om at det hadde lekket plast pellets ut i havet. Konteineren med skader ble satt i land i Tananger 24. februar, der politi beslagla lasten for veiing og kontroll, slik at de kan anslå hvor stor andel av lasten som har havnet i sjøen.

– Skader på konteinere under transport på sjø skal ikke forekomme.

Plastråstoffet var produsert av Ineos og skulle til den norske plastrørprodusenten Pipelife i Surnadal.

Analysen av plastpelletene i Oslofjorden viser at pelletene er fremstilt for ekstrudering, der typiske anvendelser er trykkløse rør som avløp og kloakkrør, ekstruderte plater og profiler.

Kysten rundt

Tre uker sener begynte plast å dukke opp i Oslofjorden. Norner kartla hvilke europeiske plastkvaliteter som kunne være koblet til utslippet. Selskapet sier at et intensivt og effektivt samarbeid mellom industriaktørene har resultert i oppklaring av saken og etter all sannsynlighet så kommer utslippet fra konteineren i Tananger.

OF og Naturvernforbundet anmeldte utslippet til Øst politidistrikt onsdag. Politiet ble orientert om hele hendelsesforløpet og involverte parter tirsdag og er i gang med å fullføre etterforskningen.

– Dette er miljøkriminalitet som er svært skadelig for miljøet og dyrelivet i Oslofjorden i lang tid fremover. Opprydding av utslippet er nærmest umulig, heter det i en pressemelding fra Oslofjordens Friluftsråd.

Plastpelletene er funnet blant annet i Larvik, Fredrikstad, Asker, Hankø, Brunlanes og Tofte. Flere hundre kilo er plukket opp av frivillige.

